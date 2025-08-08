 Kinijoje per staigius potvynius žuvo dešimt žmonių

2025-08-08 13:00
BNS inf.

Kinijos šiaurės vakarinėje Gansu provincijoje per staigius potvynius žuvo 10 žmonių, o 33 dingo be žinios, penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kinijoje per staigius potvynius žuvo dešimt žmonių / Scanpix nuotr.

„Nuo rugpjūčio 7 dienos nuolat pliaupiančios smarkios liūtys (...) sukėlė staigius potvynius. Rugpjūčio 8 dienos duomenimis, žuvo 10 žmonių, o 33 dingo be žinios“, – pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas įsakė dėti „didžiausias pastangas“ gelbstint dingusius žmones, teigė CCTV.

Dėl „dažnai pasikartojančių ekstremalių oro sąlygų“ Xi Jinpingas nurodė visiems regionams „ryžtingai įveikti nerūpestingumą“ ir suintensyvinti pastangas nustatyti riziką, pridūrė transliuotojas.

Stichinės nelaimės dažnos visoje Kinijoje, ypač vasarą, kai vienuose regionuose smarkiai lyja, o kitus kepina alinantis karštis.

Praėjusį mėnesį smarkios liūtys šiaurinėje Pekino dalyje nusinešė 44 žmonių gyvybes, o labiausiai nukentėjo kaimiškosios sostinės apylinkės.

Šiame straipsnyje:
Kinija
potvyniai
aukos

