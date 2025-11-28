Klasiokę nužudęs keturiolikmetis nuteistas kalėti iki gyvos galvos

Paauglį penktadienį nuteisė Šendženo tarpinis liaudies teismas, kuris taip pat visam gyvenimui atėmė iš paauglio jo politines teises.
Berniukas ir jo auka buvo klasiokai. Balandžio mėnesį jis įsigijo atlenkiamą peilį ir keletą kartų dūrė mergaitei prie jos namų durų. Nepaisant pastangų ją išgelbėti, mergaitė mirė.
Teismas nusprendė, kad užpuolimas buvo iš anksto suplanuotas ir įvykdytas ypač žiauriais būdais, nusikaltimo aplinkybes pavadindamas ypač smerktinomis.
Vietos žiniasklaida, remdamasi tyrėjų suteiktais duomenimis, pranešė, kad berniuką taip pasielgti galėjo paskatinti pavydas mergaitei dėl jos gerų mokslo rezultatų ir įsitikinimas, kad ji jį menkina.
2021 m. Kinijoje įvykdyta reforma leidžia 12 metų ir vyresnius nepilnamečius laikyti visiškai atsakingais už sunkius nusikaltimus, įskaitant žmogžudystę, ir skirti jiems ilgą laisvės atėmimo bausmę arba net kalėjimą iki gyvos galvos.
