Kodėl išpuoliai peiliu Didžiojoje Britanijoje tokie dažni?

Siaubingas išpuolis, įvykęs lapkričio 1 d., šeštadienį, į Londoną važiavusiame traukinyje, per kurį peiliu buvo sužalota dešimt žmonių (kai kurių gyvybei kilo rimtas pavojus), vėl atkreipė dėmesį į plačiai paplitusį peilių nusikalstamumo problemą Jungtinėje Karalystėje.
Jungtinės Karalystės Nacionalinės statistikos tarnybos duomenys rodo, kad per dvylika mėnesių iki šių metų birželio Anglijoje ir Velse buvo užregistruota 51 527 nusikaltimų, susijusių su peiliais.
Kokios šios problemos priežastys?
Ekspertai teigia, kad į nusikaltimus, susijusius su peiliais, žmones dažnai pastūmėja socialinė ir ekonominė atskirtis, psichikos sveikatos problemos, pašalinimas iš mokyklos bei sunkumai šeimoje.
„Kadangi šiandieninėje visuomenėje smurtas ar jo grėsmė yra labai paplitusi, daugelis jaunų žmonių nešiojasi peilius bijodami dėl savo saugumo, – teigė Londono metropoliteno universiteto (London Metropolitan University) kriminologijos mokslo bendradarbis Jamesas Alexanderis. – Jei jaunuoliai jaučia grėsmę, užuot bėgę ar kovoję be ginklų, jie nusprendžia panaudoti peilius, o tai dažnai baigiasi skaudžiomis pasekmėmis.“
Anot jo, jauni žmonės, augę aplinkoje, kurioje smurtas – priimtinas, patys tampa smurtaujančiais asmenimis.
Kokių priemonių imamasi kovojant su šia problema?
Pastaraisiais metais Didžioji Britanija griežtino įstatymus – uždrausti vadinamieji „zombių peiliai“ ir „nindzių kardai“, taip pat stiprinami amžiaus patikrinimai perkant ir pristatant peilius internetu, nurodo Vidaus reikalų ministerija.
Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad vien represinės priemonės problemos neišspręs.
„Jaunimo ir psichikos sveikatos paslaugų mažinimas, skurdas, socialinė atskirtis ir vaikų verbavimas į narkotikų tinklus sukūrė sąlygas smurtui klestėti, – teigė vienas ekspertų. – Tikroji išeitis – prevencija: švietimas, investicijos į bendruomenes ir ankstyva pagalba.“
