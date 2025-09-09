 Kremliaus propagandistė Simonian teigia sunkiai serganti

2025-09-09 14:33
Viljama Sudikienė (ELTA)

Pagarsėjusi Rusijos propagandistė – televizijos žurnalistė ir komentatorė – Margarita Simonian antradienį socialiniame tinkle X atskleidė, kad jai buvo atlikta operacija ir ji sunkiai serga. 

Kremliaus propagandistė Simonian teigia sunkiai serganti / Scanpix nuotr.

„Prieš porą valandų atsigavau po anestezijos ir jau atsikandau šokolado“, – parašė ji.

M. Simonian taip pat padėkojo visiems, kurie už ją meldėsi, ir sakė pasitikinti Dievu, nes „viskas yra jo rankose“.

Sekmadienį televizijos laidoje ji pirmą kartą užsiminė apie „rimtą, siaubingą ligą“ ir pridūrė nesanti tikra, ar dar kada nors vėl pasirodys per televiziją.

45 metų M. Simonian yra valstybinio transliuotojo „Rossija Segodnia“ ir įvairiomis kalbomis transliuojančio kanalo RT (anksčiau buvusio „Russia Today“) vyriausioji redaktorė. Vakaruose RT laikomas Kremliaus propagandos kanalu.

Europos Sąjunga įtraukė M. Simonian į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, sudarytą Rusijai 2022 m. vasario mėnesį įsiveržus į Ukrainą.

Šiame straipsnyje:
simonian vėžys
Rusija
propaganda

Šmarė
Kam kišate mums tas šlykštynes? Tegul dvesia nors nuo si filio.
1
0
