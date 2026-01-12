 Kyjivas: Rusija Juodojoje jūroje puolė dar du civilinius laivus

2026-01-12 19:46
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Rusija Juodojoje jūroje puolė dar du civilinius laivus, abu jie gabeno maisto produktus, pirmadienį pranešė Ukrainos regionų plėtros ministras.

Oleksijus Kuleba
Oleksijus Kuleba / Scanpix nuotr.

