Lenkijos ginkluotosios pajėgos teigia šalies oro erdvėje numušusios Rusijos dronus

Valdžios atstovų teigimu, trečiadienio rytą buvo pradėtos operacijos Lenkijos oro erdvėje, į orą buvo pakelti Lenkijos ir NATO lėktuvai.
Lenkijos premjeras D. Tuskas yra „operacijų vietoje“, socialiniame tinkle X paskelbtame įraše teigė gynybos viceministras Cezary Tomczykas.
Anksčiau D. Tuskas socialiniuose tinkluose pranešė, kad Lenkijos karinės pajėgos „dislokavo ginklus prieš šiuos objektus“, kuriuos kariuomenė apibūdino kaip Rusijos „dronų tipo“ objektai.
D. Tuskas teigė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“, ir pridūrė nuolat palaikantis ryšį su gynybos pareigūnais.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
„Šiandienos Rusijos Federacijos atakos, nukreiptos prieš taikinius Ukrainoje, metu mūsų oro erdvė buvo ne kartą pažeista dronų“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė. Ji pridūrė, kad vykdomos operacijos, skirtos „identifikuoti ir neutralizuoti“ kai kuriuos taikinius ir surasti kitus numuštus.
Lenkijos gynybos ministras trečiadienį sakė, kad lėktuvai, mobilizuoti reaguojant į pakartotinius šalies oro erdvės pažeidimus per Rusijos ataką prieš Ukrainą, apšaudė „priešiškus objektus“.
„Lėktuvai panaudojo ginklus prieš priešiškus objektus“, – socialiniuose tinkluose teigė Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
„Nuolat palaikome ryšį su NATO vadovybe“, – parašė jis.
Įtariamas įsiveržimas įvyko kitą dieną, kai naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis perspėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pradėjęs karą Ukrainoje, yra pasirengęs įsiveržti į daugiau šalių.
„Mes nepasitikime gerais Vladimiro Putino ketinimais“, – antradienį per spaudos konferenciją Helsinkyje žurnalistams sakė K. Nawrockis.
„Mes manome, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs įsiveržti ir į kitas šalis“, – sakė jis.
Per daugiau nei trejus su puse metų trunkantį karą Rusijos dronai ir raketos kelis kartus kirto NATO narių Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę, tačiau nė viena NATO šalis niekada nebandė jų numušti.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje, vadino incidentą „provokacija“.
2023 m. Lenkija pranešė, kad Rusijos raketa, skirta smogti Ukrainai, įskrido į jos oro erdvę. 2022 m. lapkritį du civiliai žuvo, kai Ukrainos priešlėktuvinė raketa nukrito ant kaimo netoli sienos.
Gynybos ministras W. Kosiniakas-Kamyszas antradienį sakė, kad ateityje, jei bus nuspręsta, kad tai būtina, dronai gali būti numušti.
Lenkija, ES ir NATO narė, yra pagrindinė Ukrainos, kurią Rusija puola daugiau nei trejus su puse metų, politinė ir karinė sąjungininkė. Šalis taip pat yra svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras, o Rusiją laiko grėsme ir stiprina savo kariuomenę.