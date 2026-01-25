Libano pietuose per Izraelio smūgius žuvo du žmonės

Izraelis tęsia reguliarius smūgius Libane, nepaisant 2024-ųjų lapkritį sudarytų paliaubų, kuriomis siekta užbaigti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus su „Hezbollah“, paprastai teigdamas, kad taikosi į Irano remiamos grupuotės narius arba jos infrastruktūrą.
Pranešime Libano sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad per „priešo Izraelio reidą“ netoli Chirbet Selmo miesto žuvo vienas žmogus, o dar penki buvo sužeisti.
Ji pridūrė, kad per atskirą smūgį Derdgajos kaime žuvo dar vienas žmogus.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad smogė „ginklų gamybos objektui“ Chirbet Selmo rajone, kur „nustatė teroristinę „Hezbollah“ operatyvininkų veiklą“.
Ji taip pat pranešė apie smūgį Derdgajos rajone, teigdama, kad „atsakydama į pasikartojančius „Hezbollah“ paliaubų susitarimų pažeidimus“, ten atakavo grupuotės narį.
Kariuomenė nurodė, kad rytiniame Bekaa rajone taip pat smogė „Hezbollah“ priklausantiems karinės infrastruktūros objektams“.
Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad vienas iš smūgių pietuose buvo nukreiptas į angarą, o Derdgajoje – į automobilį.
Ataka rytuose kliudė kalnus netoli Nabi Šito miestelio, pranešė NNA.
Trečiadienį Izraelis smogė keturiems pasienio punktams ties Sirijos ir Libano siena, teigdamas, kad „Hezbollah“ jais naudojosi neteisėtai gabenti ginklams.
Libano kariuomenė šį mėnesį pranešė baigusi pirmąjį „Hezbollah“ nuginklavimo plano etapą, apimantį teritoriją į pietus nuo Litanio upės, esančią už maždaug 30 km nuo Izraelio sienos.
Izraelis, kaltinantis „Hezbollah“ persiginklavimu, sukritikavo kariuomenės pažangą kaip nepakankamą, o „Hezbollah“ atmetė raginimus sudėti ginklus.
Remiantis naujienų agentūros AFP išanalizuotais Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo paliaubų pradžios Libane nuo Izraelio ugnies žuvo daugiau nei 350 žmonių.
