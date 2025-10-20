Londone radus subadytą lietuvę – jautri žinutė: tai – priminimas, kaip svarbu laiku pastebėti

„Tai – moteris, kurią daugelis pažinojo kaip šiltą, kūrybingą ir darbščią. Ši tragedija sukrėtė mus visus. Žmonės – sutrikę, negali patikėti tuo, kas įvyko“, – pirmadienį portalo kauno.diena.lt žurnalistams atviravo pašnekovė.
Pasak A. Černiauskaitės, artimi draugai, kaimynai, kolegos – visi, kurie pažinojo A. Druskienę ir jos šeimą, išgyvena didžiulį skausmą. „Mums, kaip bendruomenei, tai – priminimas, kokie trapūs esame, ir kaip svarbu rūpintis vieni kitais – kalbėtis, pastebėti, palaikyti. Šiuo metu mintimis ir maldose esame su Agnės artimaisiais ir visais, kuriuos palietė ši netektis. Esame šalia“, – jautriai kalbėjo lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė.
Apie tragediją specialiosioms tarnyboms buvo pranešta praėjusio šeštadienio, spalio 18-osios naktį, 1.04 val., vietos laiku. Į įvykio vietą Hornchurch rajone, Cranham Road gatvėje, atvykę policijos pareigūnai ir medikai rado 40-metę A. Druskienę negyvą. Jos kūne – durtinės žaizdos. Moters nužudymu apkaltintas jos vyras – 43-ejų lietuvis Augustinas Druskis.
Name, kur įvykdytas šis nusikaltimas, sutuoktiniai gyveno daugiau nei trejus metus. Kaimynai šeimą apibūdino kaip malonius ir ramius žmones, todėl pastaroji žinia jiems buvo netikėta.
„Esu priblokštas. Tai mane tikrai sukrėtė. Jie atrodė tokia gera šeima. Aš priimdavau siuntas, kai jų nebūdavo namuose, ir jie visada būdavo labai dėkingi“, – BBC ir metro.co.uk pasakojo lietuvių kaimynystėje gyvenantis vyras.
Kaimyno teigimu, A. Druskienę jis dažnai matydavo rytais vedančią vaikus į mokyklą, o jos vyrą – rūpinantis buitimi. „Tai – labai liūdna. Aš galvojau, kas, po velnių, vyksta. Nuo šeštadienio ryto čia buvo forensikos pareigūnai su baltais kostiumais – tai atrodė taip, tarsi pro langą žiūrėčiau televizijos laidą“, – emocijomis dalijosi pašnekovas.
Policijos pareigūnai patvirtino, kad A. Druskis buvo sulaikytas iškart po įvykio ir pirmadienį stos prieš Barkingside magistrato teismą, kur jam bus pareikšti oficialūs kaltinimai dėl žmogžudystės. Metropoliteno policijos atstovai anksčiau informavo, kad A. Druskienės artimiesiems teikiama speciali pagalba.
Be mamos liko trys vaikai. „Dabar jiems paskirta laikina globa, o vėliau bus prašoma, kad vaikų globą būtų leista perimti artimiesiems“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė lietuvių bendruomenės pirmininkė.
Šiuo metu aukojimo platformoje „GoFundMe“ vaikams renkama finansinė parama.
„Jos trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos. Mažesnieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo. Vyriausioji dukra, ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią, šiandien priversta būti stiprybe mažiesiems. Tai – ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas. Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai, – būti šalia ir padėti. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni“, – rašoma minėtoje platformoje.
Kol kas neatskleidžiama, kokie galėjo būti šio kraupaus nusikaltimo motyvai.
