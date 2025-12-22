Maskvoje susprogdintas rusų generolas

Sunkius nusikaltimus tiriantis Rusijos tyrimų komitetas informavo, kad pradėjo tyrimą dėl Generalinio štabo mokymų skyriaus vadovo generolo leitenanto Fanilo Sarvarovo nužudymo.
Institucija pažymėjo, kad tarp tyrimo versijų nagrinėjama ir galimybė, jog išpuolis yra susijęs su „Ukrainos specialiosiomis pajėgomis“.
Rusijos naujienų leidiniai pranešė, kad lengvasis automobilis maždaug 7 val. vietos laiku sprogo stovėjimo aikštelėje ir kad tuo metu automobilyje buvo jo vairuotojas.
Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, Kyjivas buvo apkaltintas keliais išpuoliais prieš Rusijos karininkus ir prokremliškus veikėjus, įvykdytais Rusijoje ir Rusijos kontroliuojamuose Ukrainos regionuose.
Balandį netoli Maskvos per automobilio sprogimą žuvo generolas leitenantas Jaroslavas Moskalikas, Generalinio štabo pagrindinės operatyvinės valdybos vado pavaduotojas.
2024-ųjų gruodį Rusijos radiologinės, cheminės ir biologinės gynybos pajėgų vadas generolas Igoris Kirilovas žuvo Maskvoje sprogus prie palikto elektrinio paspirtuko pritvirtintam užtaisui. Atsakomybę prisiėmė Ukrainos saugumo tarnyba SBU.
Rusijos karinis tinklaraštininkas Maksimas Fominas, žinomas kaip Vladlenas Tatarskis, žuvo per statulėlės sprogimą Sankt Peterburgo kavinėje 2023-iųjų balandį.
Rusijos nacionalistė Darja Dugina, ultranacionalistų ideologo Aleksandro Dugino duktė, žuvo per automobilio sprogimą 2022-ųjų rugpjūtį.
(be temos)