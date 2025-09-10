Ministras: Berlyno elektros tinklų padegimas buvo kruopščiai suplanuotas

Po to, kai antradienį anksti ryte Berlyno pietrytinėje dalyje užsiliepsnojo du aukštos įtampos stulpai ir buvo padaryta didelė žala svarbioms tiekimo linijoms, šiuo metu vyksta remonto darbai.
Dėl išpuolio, kurį, kaip manoma, įvykdė kairiųjų pažiūrų ekstremistai, trečiadienį Vokietijos sostinėje maždaug 20 000 namų ūkių vis dar buvo be elektros.
Antradienį paskelbtame pareiškime, kuriame prisiimama atsakomybė už šį išpuolį, teigiama, kad akcija buvo nukreipta prieš viename mokslo parke Berlyno Adlershofo rajone esantį „karinį pramoninį kompleksą“.
A. Dobrindto teigimu, „akivaizdu, jog šios paskirstymo stotys buvo pasirinktos sąmoningai, o ne atsitiktinai“.
„Tai reiškia, kad reikėjo pasiruošti ir atlikti analizę, siekiant nustatyti, kur pulti tinklą, kad būtų padaryta kuo didesnė žala.“
Ministras teigė, kad policija vis dar negali pasakyti, ar kairiųjų platformoje „Indymedia“ paskelbtas laiškas yra autentiškas.
Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad išpuolį įvykdė grupuotė, linkusi naudoti smurtą, pridūrė jis.
Trečiadienį apie 20 000 Berlyno namų ir įmonių vis dar neturėjo elektros.
Į pietus nuo Vokietijos sostinės liko uždarytos dvylika mokyklų, neveikė keletas tramvajaus linijų.
Kilus gaisrui be elektros liko apie 50 000 vartotojų, o tinklo operatorius „Stromnetz Berlin“ nuo to laiko stengiasi juos vėl prijungti.
Elektros turinčių klientų paprašyta ją naudoti „kuo taupiau“, kol vėl pradės veikti visas tinklas, naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „Stromnetz Berlin“ atstovas spaudai Henrikas Beusteris.
Operatorius teigė, kad tikisi iki ketvirtadienio vakaro vėl prijungti visus be elektros likusius vartotojus.
Berlyno priešgaisrinė tarnyba įspėjo, kad kai kuriose nukentėjusios teritorijos dalyse gali neveikti skubios pagalbos telefono numeris 112 ir kad buvo įsteigti keli laikini skubios pagalbos centrai.
Be to, visame rajone budi papildomi policijos patruliai.
Kol kas veiks kiti keturi centrai, kuriuose gyventojai gali naudotis belaidžiu internetu ir įkrauti prietaisus, agentūrai AFP pranešė rajono taryba.
Vokietija itin budriai saugosi sabotažo aktų, kuriuos jos infrastruktūros atžvilgiu gali vykdyti smogikai ir užsienio veikėjai, pavyzdžiui, Rusija.
Praėjusį mėnesį keliose Vokietijos geležinkelių tinklo dalyse kilo trys gaisrai, o kraštutinių kairiųjų grupuotė, pasivadinusi „Angry Birds Kommando“, pareiškė prisidėjusi bent prie vieno iš jų.
Trečiadienį Vokietijos vyriausybė taip pat pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama geriau apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą nuo sabotažo, smogikų išpuolių ir stichinių nelaimių.
Įstatymu nustatomos gyventojams ir ekonomikai itin svarbios įmonės, veikiančios įvairiuose sektoriuose – nuo energetikos iki vandens, maisto, transporto ir sveikatos priežiūros, įpareigojant jas parengti reagavimo į ekstremalias situacijas planus.
