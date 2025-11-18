„Mirties zona“: kaip dronai lėmė apkasų karo Ukrainoje baigtį

Danguje virš fronto nuolat dūzgia žvalgybiniai, koviniai ir „miegantys“ dronai, kurie aktyvuojami, kai netoliese pasirodo technika ar žmonės. Ukrainiečių ir rusų dronai kovoja tarpusavyje, vieni kitų pilotų užnugaryje ieškodami už dešimčių kilometrų nuo fronto linijos. Dronai mato beveik viską – ir iškart nukreipia ugnį.
Frontas be linijų
Ukrainiečių karininkai sako, kad tai, kas vyksta dabar, yra būtent dronų karas.
„Mes perėjome prie dronų karo prieš dronus, – teigia Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas ir buvęs karo lauko vadas pulkininkas Pavelas Palisa. – Dronai dabar gali rengti pasalas, neutralizuoti priešo logistiką ir sutrikdyti tiekimo sistemas. Be to, jiems atsiradus tapo sunkiau išlaikyti pozicijas: jei jus aptiks, visa toje teritorijoje esanti ginkluotė iš karto puls jus naikinti“.
Susiformavo gili „pilkoji zona“ – teritorija tarp pozicijų, kur Rusijos grupės slapstosi, manevruoja ir laukia progos pulti.
Svarbiu veiksniu tapo ir oro sąlygos: rūkas ir lietus atveria priešui galimybes prasiveržti, kaip tai įvyko Pokrovske ir Zaporižios bei Dnipropetrovsko kryptyse.
Logistika – ant kracho ribos
Karių rotaciją ir aprūpinimą dronai praktiškai paverčia niekais.
„Rotacijos metu žūsta dauguma karių. Transporto priemonės negali prisiartinti arčiau nei per 5–6 km. Likusią kelio dalį kariams tenka įveikti pėsčiomis, slepiantis nuo priešo dronų su sumontuotomis kameromis“, – sako pulkininkas Vladislavas Vološinas.
Vadai būna priversti savaitėmis laikyti savo dalinius be darbo. Tai kenkia kovinei dvasiai.
„Pėstininkas, urve praleidęs 60–165 dienas, ten daugiau nebegrįš“, – pabrėžia analitikas Nikolajus Beleskovas.
Dronai taikosi ir į medikus
Padėtis gelbstint sužeistuosius taip pat yra dramatiška. Norint apsaugoti juos nuo rizikos, medicinos punktai perkeliami toliau, evakuacija kartais užtrunka keletą dienų ar savaičių. Dėl dronų karo medikai yra priversti naudotis telemedicina.
„Mokome karius užsidėti turniketą, naudodami vaizdo įrašus ir dronus „Mavic“, – pasakojo anesteziologė Darija iš „Da Vinčio vilkų“ būrio.
Sužeistiesiems neretai tenka iki evakuacijos vietos šliaužti keletą kilometrų. Priešo dronai tyko net šarvuotųjų transporto priemonių, o jų veikimo nuotolis siekia 20–40 km.
Rusija sistemingai plečia šią „mirties zoną“, tikslingais smūgiais išlygindama slėptuves, kad Ukrainos kariams neliktų kur pasislėpti.
Dronų operatoriai dabar patys atsidūrė taikiklyje. „10 kilometrų zonoje be šratinio šautuvo parūkyti jau nebeišeisi“, – paaiškino karys pravarde „Kapoklė“.
Greitų sprendimų nėra
Nusistovėjusios naujojo kovų formato doktrinos nėra. Ukraina ir Rusija ją faktiškai kuria spontaniškai. Fronto linija nyksta, ryšiai nutrūksta, o dėl žmonių stygiaus priekinėse linijose tampa sunkiau užtikrinti gynybą.
„Taip sukuriamas lėtų spaustuvų receptas, kuris leidžia Rusijai slinkti į priekį“, – įspėja N. Beleskovas.