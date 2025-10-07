Mirtinas susidūrimas Lenkijoje: mikroautobusas su lietuviais rėžėsi į automobilvežį

Pasak portalų TVP bei WP, nelaimė įvyko sekmadienio rytą netoli Lenkijos šiaurės rytuose esančios Cernės gyvenvietės Luko apskrityje.
Mikroautobusas rėžėsi į avarinėje juostoje stovėjusį automobilvežį.
Kaip pranešė vietos policija, visi mikroautobuse buvę žmonės – Lietuvos piliečiai.
Per avariją žuvo 48-erių mikroautobuso keleivis, dar penki žmonės buvo nuvežti į ligoninę.
Abiejų transporto priemonių vairuotojai buvo blaivūs.
Kol kas nežinoma, dėl ko įvyko avarija.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai