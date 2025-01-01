Okupuotame Donecke nuteistas britas savanoris

Donecko aukščiausiasis teismas pripažino Haydeną Daviesą, kuris buvo paimtas į nelaisvę 2024 metais, kaltu kaip samdiniui dalyvavus ginkluotame konflikte ir nuteisė jį 13 metų kalėti griežčiausio režimo pataisos darbų kolonijoje, sakoma prokuroro pareiškime.
Rusija ir jos primesti pareigūnai Rytų Ukrainoje užsieniečius, vykstančius kovoti Ukrainoje, paprastai laiko „karo samdiniais“.
Prokurorų paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip H. Daviesas nuosprendžio klausosi už metalinių grotų.
Rusų tyrėjai tvirtina, kad 2024 metų rugpjūtį jis per Lenkiją atkeliavo į Ukrainą, įstojo į Ukrainos tarptautinį legioną, dalyvavo mokymuose ir jam buvo išduoti ginklai, o vėliau buvo išsiųstas į fronto liniją Donecko srityje.
Valstybinė televizija pranešė, kad jis buvo suimtas per kovas praėjusią žiemą.
Prokurorai nurodė, jog H. Daviesui yra 30 metų, tačiau JK žiniasklaidoje pasirodžiusiuose pranešimuose jis įvardijamas kaip 31 metų amžiaus asmuo iš pietinio Sautamptono miesto.
Nuo tada, kai 2022-ųjų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją Ukrainoje, Maskvos iš dalies arba visiškai kontroliuojamuose Rytų Ukrainos regionuose Rusijos primesti teismai ne kartą nuteisė užsienio piliečius.
Gruodžio pradžioje Luhansko teismas nuteisė čeką 13 metų laisvės atėmimo bausme, o lapkritį Donecko teismas tokią pačią bausmę skyrė dviem kolumbiečiams.