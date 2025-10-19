Pakistanas ir Afganistanas per derybas Dohoje susitarė dėl neatidėliotinų paliaubų

Smūgiais buvo nutrauktos vos dvi dienas trukusios paliaubos pasienyje.
Jau daugiau nei savaitę Pietų Azijos kaimynės dalyvauja kruvinuose pasienio susirėmimuose – tai didžiausias konfliktas nuo Talibano vyriausybės sugrįžimo 2021 metais.
48 valandas trukusiomis paliaubomis buvo trumpam sustabdyti beveik savaitę prie sienos vykę kruvini susirėmimai, per kuriuos abiejose pusėse žuvo dešimtys karių ir civilių, iki penktadienį surengtų aviacijos smūgių.
Po taikos derybų Dohoje Kataro užsienio reikalų ministerija sekmadienio rytą pareiškė, kad „abi šalys susitarė dėl neatidėliotinų paliaubų ir mechanizmų, skirtų ilgalaikei taikai ir stabilumui tarp dviejų šalių įtvirtinti, sukūrimo“.
Jie taip pat susitarė artimiausiomis dienomis surengti tolesnius susitikimus, siekiant užtikrinti paliaubas, pridūrė Užsienio reikalų ministerija.
Pakistano gynybos ministras Khawaja Asifas (Chavadža Asifas) patvirtino, kad susitarimas dėl paliaubų buvo pasiektas, ir pareiškė, kad abi šalys vėl susitiks Stambule spalio 25 dieną.
„Terorizmas Pakistano žemėje, vykdomas iš Afganistano, bus nedelsiant nutrauktas. Abi kaimyninės šalys gerbs viena kitos suverenitetą“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Kh. Asifas.
Talibano vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas (Zabihula Mudžahidas) taip pat patvirtino, kad susitarimas buvo pasirašytas.
„Buvo nuspręsta, kad abi šalys nevykdys jokių priešiškumo veiksmų viena prieš kitą“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ parašė jis.
„Nei viena šalis nesiims jokių priešiškų veiksmų prieš kitą ir nerems grupuočių, vykdančių išpuolius prieš Pakistano vyriausybę“, – teigė jis.
Gynybos ministrai po pasirašymo platformoje „X“ paskelbė nuotrauką, kurioje jie vienas kitam spaudžia rankas.
Naujausi komentarai