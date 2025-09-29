Pavojingas virusas smogė didžiausiai kiaulių fermai: įtariamas sabotažas

Virusui patekus į šį kiaulių ūkį, teks numarinti kone 10 tūkstančių kiaulių. Kroatijos žemės ūkio ministras neatmeta, kad šie išpuoliai – tyčiniai.
„Vertiname tai labai rimtai ir neatmetame nė vieno varianto“, – teigė Kroatijos žemės ūkio ministras David Vlajčić.
Ministrui antrina ir kai kurie politikai.
„Tam tikros situacijos ūkiuose tikrai keistos ir tai turi tirti ir policija, ir specialiosios tarnybos“, – sakė parlamento narys Ivica Kukavica.
Kiti politikai vertina tai vien kaip neatsakingą retoriką ir primena – tas pats Tėvynės judėjimas prieš porą metų protestavo išvien su kiaulių augintojais prieš valdžios skelbtas priemones.
„Prieš dvejus metus jie dalyvavo protestuose prieš epidemiologines priemones ūkiuose, o dabar prabilo apie kažkokį specialųjį karą“, – kalbėjo parlamento narė Sandra Benčić.
„Aišku, viskas įmanoma, bet kad kas nors taip pultų Kroatiją? Tai gali nutikti tik Tėvynės judėjimo žmogaus galvoje“, – šnekėjo Kroatijos politikas ir verslininkas Radimir Čačić.
Ministras sustiprino ir šalies sienų, ir ūkių stebėjimą. Valstybės sekretorius irgi neatmeta tyčios – bet kitos, kad būtent dėl aukštų biologinio saugumo standartų galimai ir kilo šio ypatingo karo idėja: kažkas tenori pasipinigauti. Kol politikai kariauja tarpusavyje, labiausiai kenčia kiaulių augintojai: ištuštėję gardai ir neaiški ateitis.
