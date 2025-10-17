Penkiolika ukrainiečių belaisvių Rusijoje nuteisti už „terorizmą“

Rostovo prie Dono karinis teismas 15 vyrų iš bataliono „Aidar“, kurį Rusija yra pripažinusi teroristine grupuote, skyrė laisvės atėmimo bausmes nuo 15 iki 21 metų.
Tai yra antras masinis Ukrainos karo belaisvių teismas nuo kovo, kai 23 elitinės brigados „Azov“ nariai buvo nuteisti pagal panašius kaltinimus teismo procese, kurį Ukraina taip pat pasmerkė kaip tarptautinės teisės pažeidimą.
Kai 2023 metais prasidėjo „Aidar“ narių teismas, Ukrainos žmogaus teisių pasiuntinys Dmytro Lubinecas pasmerkė jį kaip gėdingą ir pareiškė, kad „Rusija daro nusikaltėlius iš tų, kurie gynė savo gimtąją žemę“.
Garsi Rusijos žmogaus teisių gynimo grupė „Memorial“ kaltinamuosius laiko politiniais kaliniais. Grupė teigė, kad šiuo teismo procesu buvo pažeistos tarptautinės konvencijos, ginančios karo belaisvius, ir pažymėjo, kad kaltinamieji buvo teisiami tik dėl to, kad tarnavo batalione „Aidar“, o ne dėl konkrečių karo nusikaltimų.
„Tai šiurkščiai pažeidžia Ženevos konvencijos nuostatas, draudžiančias persekioti karo belaisvius vien dėl jų dalyvavimo ginkluotame konflikte“, – sakė „Memorial“.
Rusija tiek „Azov“, tiek „Aidar“ paskelbė teroristinėmis organizacijomis ir apkaltino jų narius karo nusikaltimais. Šie savanorių būriai buvo sukurti netrukus po 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos ir aktyviai dalyvavo kovose su Rusijos remiamais separatistais Rytų Ukrainoje.
Galiausiai „Aidar“, „Azov“ ir kiti savanorių daliniai buvo integruoti į Ukrainos kariuomenę.
Kai 2023 metais prasidėjo „Aidar“ narių teismo procesas, iš pradžių jame figūravo 18 narių. Prieš teismą stojo ir dvi batalione tarnavusios medicinos seserys, tačiau jos buvo grąžintos į Ukrainą vykdant apsikeitimą belaisviais. Batalione tarnavusio vairuotojo teismo procesas vyks atskirai.
Teismo procesas vyko kariniame teisme Rostove prie Dono, kur įsikūrusi Rusijos pietinė karinė apygarda. Jis yra maždaug už 100 kilometrų į rytus nuo sienos su Ukraina.
Didžioji teismo proceso dalis vyko už uždarų durų, tačiau žurnalistams buvo leista nušviesti įžanginius posėdžius ir penktadienio nuosprendį.