 Zelenskis: Rusijos pajėgos nepasiekė jokių reikšmingų laimėjimų mūšio lauke

2025-11-11 07:24
Lina Linkevičiūtė (UKRINFORM)

Rusijos kariškiai nepadarė jokios reikšmingos pažangos mūšio lauke, o Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau tvirtai laikosi savo pozicijose Pokrovsko sektoriuje, Dobropilios rajone ir visoje fronto linijoje, savo vakariniame vaizdo kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Zelenskis: Rusijos pajėgos nepasiekė jokių reikšmingų laimėjimų mūšio lauke. / EPA-ELTA nuotr.

„Gauta pranešimų apie fronto liniją. Labai svarbu, kad okupantai nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų. Pokrovsko sektorius, Dobropilios rajonai ir apskritai Donecko sritis – mes giname savo pozicijas“, – tvirtino V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos laikosi ir visuose kituose fronto linijos sektoriuose, o „tai yra svarbiausias rezultatas mūsų valstybei“. Ukrainos lyderis padėkojo visiems šalį ginantiems daliniams ir kariams.

„Šiandien norėčiau ypatingai pagerbti 414-ąją nepilotuojamų sistemų pajėgų brigadą „Magyaro paukščiai“. Taip pat noriu pagerbti 411-ąjį atskirąjį nepilotuojamų sistemų pulką „Vanagai“ ir nepilotuojamų sistemų sienos apsaugos dalinį „Feniksas“. Labai ačiū, kariai!“ – sakė V. Zelenskis.

Jis dėkojo ir kitų brigadų bei dalinių kariškiams. Pasak V. Zelenskio, labai svarbu, kad kiekvienas dalinys efektyviai veiktų savo atsakomybės zonoje Ukrainos labui. Prezidentas pažymėjo, kad pasirašė dekretą dėl valstybinių apdovanojimų įteikimo 304 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams, iš kurių 135 bus pagerbti po mirties.

