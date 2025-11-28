 Pietų Tailande per potvynius žuvo mažiausiai 145 žmonės

2025-11-28 12:10
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Potvynių pietų Tailande aukų skaičius išaugo iki 145, o vien tik smarkiai nukentėjusioje Songkhla provincijoje žuvo daugiau nei 100 žmonių, penktadienį pranešė vyriausybė.

Pietų Tailande per potvynius žuvo mažiausiai 145 žmonės / Scanpix nuotr.

Šią savaitę pietinę Tailando dalį, ypač Hat Yai rajoną netoli sienos su Malaizija, nusiaubė niokojantys potvyniai.

„Bendras mirčių skaičius pietinėse provincijose yra 145“, iš kurių 110 – Songkhla provincijoje, spaudos konferencijoje pranešė vyriausybės atstovas Siripongas Angkasakulkiatas, atnaujindamas ankstesnius skaičius.

Buvo užtvindytos didelės teritorijos, gyventojai buvo priversti ieškoti prieglobsčio ant stogų, o vietos ligoninė paskelbė, kad jos morgas yra visiškai užpildytas.

Pagalbos nukentėjusiems nuo potvynių operacijų centro direktorius Paradornas Prissananantakulas sakė: „Dabar pereisime prie atstatymo etapo ir stengsimės kuo greičiau atkurti miestuose normalią padėtį.“

Daugiau kaip 14 tūkst. žmonių buvo evakuoti iš nukentėjusių vietovių, pranešė vyriausybė.

