Pistorius: Rusijos karinis lėktuvas praskrido virš Vokietijos fregatos

Rusija vis dažniau ir intensyviau bando ribas ir NATO valstybių atžvilgiu, sakė B. Pistorius, kartu agitavęs pritarti ir daug didesniam gynybos biudžetui.
Putinas siekia provokuoti mus, NATO šalis, ir jis nori identifikuoti, atskleisti bei išnaudoti tariamas NATO aljanso silpnąsias vietas, sakė B. Pistorius. Tačiau Rusijos prezidentas esą klysta.
„Aljansas į Rusijos provokacijas reagavo vieningai ir ryžtingai, tačiau kartu apdairiai, kaip dabar yra būtina“, – pabrėžė B. Pistorius.
Bundestage pirmuoju svarstymu buvo aptartas biudžeto projektas. Reguliariame gynybos biudžete suplanuota 82,69 mlrd. eurų išlaidų. Dar 25,52 mlrd. eurų turėtų būti finansuojami iš specialiojo Bundesvero fondo.
Šiais metais gynybos biudžetą sudarė 62,43 mlrd. eurų, dar 24,06 mlrd. skirti iš specialiojo fondo.
