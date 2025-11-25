Po grasinimų susprogdinti mokyklas ir stotis – policijos kratos

Policija ir prokuratūra pranešė, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Heseno federacinėse žemėse atliktų kratų taikiniai buvo keturi asmenys, du iš jų – nepilnamečiai.
Ši grupuotė kaltinama tuo, kad yra „atsakinga už šimtus grasinamųjų elektroninių laiškų su melagingais pranešimais apie bombų grėsmę mokykloms, pagrindinėms geležinkelio stotims, prekybos centrams ir kitoms miesto bei viešosioms įstaigoms visoje šalyje“.
Šimtuose atvejų gavus tokius grasinančius elektroninius laiškus buvo pradėtos policijos saugumo operacijos.
Prokurorų teigimu, šiais elektroniniais laiškais buvo siekiama „sutrikdyti viešąją tvarką grasinant padaryti nusikaltimus... siekiant išprovokuoti kuo daugiau policijos operacijų ir sukelti kuo didesnę gyventojų sumaištį“.
