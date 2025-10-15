Po kibernetinės ukrainiečių atakos – milijoniniai rusų interneto teikėjo nuostoliai

Pasak šaltinių Ukrainos gynybos žvalgyboje, tai tapo žinoma iš pranešimo, kurį paslaugų teikėjas po kibernetinės atakos pateikė Rusijos policijai.
Kaip nurodoma žvalgybos ataskaitose, išpuolio taikiniu tapęs paslaugų teikėjas pats patvirtino, kad dėl ukrainiečių žvalgybos operacijos patirti nuostoliai siekia 66 mln. rublių (daugiau nei 720 tūkst. eurų), be to, jos metu buvo pažeisti vartotojų asmens duomenys.
Todėl „Orion Telecom“ paprašė Rusijos teisėsaugos institucijų pradėti baudžiamąjį šio incidento tyrimą.
Be to, pagal Rusijos įstatymus paslaugų teikėjui greičiausiai bus skirta iki 15 mln. rublių (apie 164 tūkst. eurų) administracinė bauda už tai, kad leido įvykti tokiam duomenų pažeidimui.
Ukrainos žvalgybos tarnyba priminė, kad gynybos žvalgybos kibernetiniai specialistai internetinių paslaugų teikėjo „Orion Telecom“ infrastruktūrą atakavo šią vasarą, minint Rusijos dieną. Tą dieną buvo paralyžiuota paslaugų teikėjo veikla.
Po šio išpuolio visiškai be interneto liko uždaras urano gavyba užsiimantis miestas, kuriame „Orion Telecom“ yra vienintelis tokių paslaugų teikėjas. Tą patį rytą Krasnojarsko, Irkutsko, Bratsko ir Abakano vietinius visuomeninius kanalus užplūdo nusivylusių rusų skundai, kuriuose buvo pranešama apie neveikiančias interneto ir televizijos paslaugas.
Ukrainos žvalgybos duomenimis, bendrovės „Orion Telecom“ tinklais aktyviai naudojosi Rusijos saugumo agentūros, kad paremtų šios šalies agresiją prieš Ukrainą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos kibernetiniai specialistai pirmiau įvykdė sėkmingą ataką, paralyžiavusią Rusijos nacionalinės mokėjimo sistemos SBP, plačiai naudojamos pervesti lėšas „labdaros ir savanorių organizacijoms“, remiančioms vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“ (karą prieš Ukrainą), veiklą.