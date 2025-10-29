Po smūgių į užtvanką Rusijos kariai atsidūrė vandens spąstuose

Kai kurie Rusijos armijos daliniai buvo atkirsti nuo pagrindinių pajėgų, kai vanduo iš Belgorodo rezervuaro užliejo jų apkasus, pranešė „The Telegraph“. Vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose matyti skęstančios Rusijos armijos tranšėjos.
„Svarbiausia, kad priešo logistika tapo gerokai sudėtingesnė. Daliniai, kirtę Severskij Doneco upę, yra faktiškai atkirsti nuo savo užnugario. Tikimės karo belaisvių fondo papildymo“, – pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 16-ojo armijos korpuso atstovas.
Rusijos karo apžvalgininkai teigė, kad ukrainiečiai užtvanką iš pradžių atakavo raketomis „Himars“, o po to – dronais. Ukrainos atstovai patvirtino tik smūgius dronais.
UNIAN pranešė, kad Ukrainos dronų pajėgų vadas pulkininkas Robertas Brovdis patvirtino, jog operaciją, kurios kodinis pavadinimas buvo „Laikykis, užtvanka!“, įvykdė Ukrainos armija.
„Šiandien prasiveržė Belgorodo rezervuaras. Nuo magiško smūgio vandens lygis nukrito metru“, – „Facebook“ parašė jis ir ironiškai pridūrė, kad „užtvanka yra šiek tiek apgadinta“.
Pasak Rusijos Belgorodo srities gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo, Ukrainos dronų ataka įvyko spalio 24–26 d. Jis perspėjo, kad jei statinys būtų visiškai sunaikintas, pavojus gali kilti maždaug tūkstančiui vietos gyventojų.
Tačiau, kaip rašo UNIAN, analitikų patikrinta vaizdo medžiaga iš įvykio vietos rodo, kad vanduo toliau nevaldomai teka, užtvindydamas pakrantės zonas ir Rusijos kariuomenės įtvirtinimus.
„Rusijos technika skęsta Šebekino apylinkėse ir Vovčansko kryptimi“, – teigiama vaizdo įraše, kurį nufilmavo patys rusų kariai.
Žlugo okupantų planai
Prieš ukrainiečių smūgį į užtvanką Belgorodo srityje Rusijos kariai aktyviai tvirtino savo pozicijas netoli Vovčansko, pasinaudodami šiltu oru, kuris nusausino upes ir palengvino technikos judėjimą. Tačiau dabar vandens lygis Severskij Doneco upėje smarkiai pakilo, paversdamas fronto liniją pelkėtais spąstais.
Incidentas įvyko Rytų Ukrainoje aštrėjant kovoms. Pastarosiomis dienomis Rusijos pajėgos įžengė į dalį Pokrovsko miesto Donecko srityje, tačiau Ukrainos vadovybė neigia Maskvos teiginius apie ten esančių Ukrainos karių „visišką apsupimą“.
Anot UNIAN, savo kreipimesi prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad Pokrovske yra „sudėtinga situacija“, tačiau pabrėžė, kad Ukrainos kariai išlaiko savo gynybos pozicijas. „Visur vyksta įnirtingos kovos, bet sėkmė Pokrovske yra labai svarbi visam frontui“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.