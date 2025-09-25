Policija: virš kelių Danijos oro uostų pastebėta neatpažintų dronų

Vienas šių oro uostų dėl to buvo uždarytas kelias valandas.
Dronų pastebėta oro uostuose Olborge, Esbjerge, Sionderborge ir prie Skriudstrupo oro pajėgų bazės, sakoma policijos pareiškimuose. Juose nurodoma, kad po kurio laiko dronai patys nuskrido.
Prieš dvi dienas dėl neatpažintų dronų kelioms valandoms buvo uždarytas Kopenhagos oro uostas.
Danijos šiaurėje esantis Olborgo oro uostas, vienas didžiausių šalyje, buvo uždarytas kelioms valandoms.
„Buvo neįmanoma numušti dronų, skraidžiusių labai didelėje teritorijoje daugiau kaip porą valandų. Šiuo metu taip pat nesame išsiaiškinę dronų operatorių“, – pareiškime apie incidentą Olborge nurodė Šiaurės Jutlandijos vyriausiasis policijos inspektorius Jesperas Bojgaard'as Madsenas (Jesperas Boigoras Masenas).
Pietų Jutlandijos policija pranešė vėlai trečiadienį gavusi „kelis pranešimus apie dronų veiklą oro uostuose Esbjerge, Sionderborge ir Skriudstrupe“.
Esbjergo ir Sionderborgo oro uostai nebuvo uždaryti, nes jokių skrydžių iki ketvirtadienio ryto ten nebuvo planuojama.
Vietos policija sakė, kad dronai „skraidė su šviesomis ir buvo matomi nuo žemės, bet dar neišsiaiškinta, kokio tipo šie dronai (...) ar koks yra motyvas“.
Pasak policijos, siekdama išsiaiškinti aplinkybes ji vykdo platų tyrimą ir bendradarbiauja su danų žvalgybos tarnyba PET bei ginkluotosiomis pajėgomis.
Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) antradienį sakė, kad dėl didelių dronų, kurie pirmadienį vakare keletą valandų skraidė virš Kopenhagos oro uosto, šalis patyrė rimčiausią iki šiol įvykdytą išpuolį prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą.
