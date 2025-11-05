 Prancūzijoje vyras automobiliu rėžėsi į pėsčiuosius: sužeista dešimt žmonių

2025-11-05 14:22
BNS inf.

Prancūzijos Olerono saloje Atlanto vandenyne 35 metų vyras trečiadienį automobiliu rėžėsi į pėsčiuosius ir dviratininkus, sužeisdamas dešimt žmonių, iš jų keturis sunkiai, pranešė prokuroras.

Prancūzijoje vyras automobiliu rėžėsi į pėsčiuosius: sužeista dešimt žmonių / Scanpix nuotr.

Olerono gyventojas „tyčia įsirėžė į kelis pėsčiuosius ir dviratininkus“ kelyje, jungiančiame du miestus vaizdingoje saloje prie La Rošelio miesto, sakė prokuroras Arnaud Laraize'as (Arno Larezas).

Anot pareigūno, kai vyras buvo sulaikomas, jis arabiškai šaukė „Dievas yra didžiausias“; šį posakį dažnai vartoja islamo ekstremistai.

Policija atlieka tyrimą dėl įtariamo pasikėsinimo nužudyti, tačiau vyro motyvas lieka neaiškus, pridūrė A. Laraize'as.

Vienas su tyrimu susijęs naujienų agentūros AFP šaltinis anksčiau teigė, kad vyras „tyčia įsirėžė“ į žmones.

Prokuroras sakė, kad tai įvyko kelyje, jungiančiame Doliu d'Olerono ir Sen Pjer d'Olerono miestelius.

Doliu d'Olerono meras patvirtino, kad įtariamasis buvo miestelio gyventojas.

Allach Agbar
Peiliai, transporto priemones ipatingai geros priemones NAIKINTI liberast-pide.r.asinius ES dolbajobus. Tai jau atejo ir i lietuva tiktai reikia islaukti tinkamo momento ir reikalauti kad ES Briuselio zmoniu pirkliai ju uzvestu dar daugiau.....
1
0
Alio
Kodėl jie nėra kabinami miestų gatvėse? Kiek pe derastų valdžia dar naikins krikščioniškąją Europą?
2
0
