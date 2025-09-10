Prezidentas: Latvija imasi būtinų priemonių, kad išvengtų su dronais susijusių incidentų

Trečiadienį po susitikimo su Latvijos ministre pirmininke Evika Silina surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas žurnalistams sakė, kad incidentas Lenkijoje rodo tiesioginį Rusijos agresijos poveikį regiono saugumui.
Pasak jo, šie Rusijos veiksmai yra rimta eskalacija, į kurią Lenkijos ginkluotosios pajėgos reagavo tinkamai.
Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Trečiadienį prezidentas žurnalistams sakė, kad šiuo metu ginkluotosios pajėgos (NAF), dalyvaujančios Latvijos nacionalinės gynybos pratybose „Namejs 2025“, yra padidintos parengties.
Latvija šiuo metu taip pat glaudžiai bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, pridūrė E. Rinkevičius, neatmesdamas galimybės, kad panašūs incidentai gali įvykti kaimyninėse šalyse.
Spaudos konferencijoje prezidentas teigė, kad Latvija palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos pareigūnais ir palankiai įvertino Varšuvos siekį surengti konsultacijas pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį.
E. Silina, kuri dėl padėties Lenkijoje bendrauja su šalies premjeru ir NATO partneriais, tvirtino, kad jokių papildomų grėsmių Latvijai nenustatyta.
Trečiadienį lenkų premjeras Donaldas Tuskas parlamentui sakė, kad Lenkija per naktį nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris rusų dronus, pridurdamas, kad dėl Rusijos veiksmų niekas nenukentėjo.
Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad per naktį Rusijos įvykdytą oro erdvės pažeidimą buvo apgadintas namas ir automobilis, pridurdama, kad iki šiol rasti septyni dronai ir nežinomo sviedinio nuolaužos.
Sienos neuždarys
Nei latvių gynybos ministras, nei vidaus reikalų ministras nepateikė jokios informacijos, kad dėl artėjančių Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad“ reikėtų uždaryti Latvijos sieną su Baltarusija, trečiadienį po susitikimo su prezidentu premjerė Evika Silina.
Politikė pabrėžė, kad Latvijos pasienyje paskelbta nepaprastoji padėtis, susijusi su šalies gynybos pratybomis „Namejs“. Premjerė taip pat paminėjo, kad pasienio regionuose galioja nepaprastoji padėtis dėl nelegalių migrantų antplūdžio.
E. Silina teigė, kad jei būtų pateiktas pasiūlymas uždaryti sieną, vyriausybė įvertintų jo pagrįstumą, taip pat apsvarstytų, kuriam laikui to reikėtų.
„Baltijos šalys tikrai turėtų konsultuotis tarpusavyje, nes tai yra ne tik Latvijos, bet ir Europos Sąjungos išorės siena. Turėtume suprasti, kas vyksta su tranzitiniais kroviniais“, – spaudos atstovams sakė premjeras.
Ji pabrėžė, kad turėtų būti parengtas atitinkamas sprendimas, tačiau Vyriausybėje tokios nuomonės nėra, taip pat nė viena iš atsakingų institucijų nepranešė apie pavojaus riziką.
Kaip pranešama, Lenkija nusprendė uždaryti sieną su Baltarusija karinių manevrų „Zapad“ metu. Įsakymas uždaryti sieną įsigalios naktį į penktadienį ir taip pat bus taikomas ir geležinkelių transportui.
„Zapad“ pratybos vyks rugsėjo 12-16 dienomis.
„Tai, kad šie dronai, kėlę saugumo grėsmę, buvo numušti, keičia politinę situaciją. Todėl sąjungininkų konsultacijos peraugo į oficialų prašymą aktyvuoti 4-ąjį NATO sutarties straipsnį“, – sakė Lenkijos premjeras.
Pagal NATO 4-ąjį straipsnį, bet kuri valstybė narė gali sušaukti skubias derybas, jei jaučia, kad jų „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus.
Kremlius savo ruožtu atsisakė komentuoti Lenkijos oro erdvės pažeidimą.
Naujausi komentarai