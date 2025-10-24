 Prie Turkijos apvirtus migrantų valčiai žuvo mažiausiai keturiolika žmonių

Prie Turkijos apvirtus migrantų valčiai žuvo mažiausiai keturiolika žmonių

2025-10-24 14:16
Marius Jakštas (ELTA)

Egėjo jūroje netoli Turkijos kurorto Bodrumo apvirtus pripučiamai migrantų valčiai žuvo mažiausiai 14 žmonių, penktadienį pranešė Muhlos regiono gubernatoriaus biuras.

Prie Turkijos apvirtus migrantų valčiai žuvo mažiausiai keturiolika žmonių
Prie Turkijos apvirtus migrantų valčiai žuvo mažiausiai keturiolika žmonių / Asociatyvi Scanpix nuotr.

„Buvo ištraukti 14-os nelegalių migrantų kūnai“, – pranešė biuras.

Naujienų agentūros DHA teigimu, išgyveno du žmonės: vienas migrantas išplaukė į krantą, vėliau buvo pradėta antrojo paieškos operacija.

Pasak vieno iš dviejų išsigelbėjusiųjų, valčiai skęstant joje buvo iš viso 18 žmonių. Kas nutiko likusiems dviem, kol kas nėra žinoma.

Turkijos kurortas Bodrumas geografiškai yra netoli Graikijos salų kaip Kosas, į kurias plaukia migrantai, norintys pasiekti Europos šalis.

Pavojingose kelionėse į Graikiją žūsta daug žmonių.

JT Tarptautinės migracijos organizacijos teigimu, šiais metais bandydami perplaukti Viduržemio jūrą ir pasiekti Europą žuvo apie 1,4 tūkst. migrantų.

Šiame straipsnyje:
Turkija
nuskendo migrantai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų