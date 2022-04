Propagandistai praneša apie Rusijos atsitraukimą iš Mariupolio: naratyvo apie „pergalę“ dalis?

Charkivo šiaurėje ukrainiečiai toliau laiko vakar atsikovotas teritorijas, artilerijos dvikovos tęsiasi, praneša karo ekspertai.

„Tuo pačiu agresorius minuoja kelius, kuriais galėtų atvykti ukrainiečių pastiprinimas ir aprūpinimas. Antai, nuotoliniu būdu (tikėtina, iš salvinės artilerijos sistemos iššovus specialias raketas, kurios pasiekusios taikinį išbarsto minas tam tikrame plote taip minuojant vietą) užminuotas kelias prie Korotičiaus, vakarinėse miesto prieigose“, – aiškino „Locked N’ Loaded“.

Atsinaujino kautynės Torske–Zarichne.

„Tuo pačiu Kreminos ruože agresorius įrenginėja perkėlas per Krasnos upę su tikslu turėti kelias persikėlimo per upę vietas ir sparčiau judėti Zarichnės link. Be to, užėmęs Lozovą, agresorius toliau puola pietų link“, – komentavo karo ekspertai.

„Locked N’ Loaded“ aptarė ir situacija Mariupolyje.

„Propagandiniuose kanaluose pranešama apie orkų jūrų pėstininkų atitraukimą nuo Mariupolio. Teigiama, neva jie savo darbą padarė, dabar vyksta į naują operacijų rajoną. Šią informaciją vertintume atsargiai, kadangi soc. tinkluose stebimas tik nedidelis kovinės technikos judėjimas nuo Mariupolio, tuo labiau kad technika nebūtinai priklauso jūrų pėstininkams. Neatmestina, kad tokios žinios yra bendro naratyvo apie „pergalę“ Mariupolyje dalis, nors tas propagandinis vaizdelis niekaip nesisieja su realiais veiksmais ant žemės“, – svarstė jie.

Tiesa, Mariupolyje toliau vyksta intensyvūs mūšiai, „Azovstal“ gamykla smarkiai apšaudoma.

UŽDARYTI >







0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00