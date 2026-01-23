Rastas senolis, dešimtis metų gyvenęs rūsyje be langų

Policija naujienų agentūrai AFP nurodė, kad buvo sulaikyti du vyrai ir viena moteris, visi apie 60-ies metų amžiaus, kurie paskiau buvo paleisti, pridurdama, kad įtariamieji ir nukentėjusysis buvo pažįstami, bet ne giminės.
Policija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti, ar kiti toje pačioje Helsinkio namo dalyje gyvenantys asmenys „užsiėmė prekyba žmonėmis, pasinaudodami tuo, kad vyriškis negalėjo pasirūpinti savimi ir laikydami jį žeminančiomis sąlygomis, galbūt siekdami gauti finansinės naudos“.
Senolis buvo rastas pirmadienį, policijai atliekant kratą viename iš Suomijos sostinės šiaurinių rajonų esančiame name, ir jam „reikėjo skubios pagalbos“.
Rūsys, kuriame jis gyveno, buvo „belangė patalpa, kurioje nebuvo galimybės nusiprausti, nueiti į tualetą ar ruošti maistą“, teigė policija.
„Jis tokiomis sąlygomis gyveno mažiausiai 20 metų“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino tyrimui vadovaujantis vyriausiasis inspektorius Jaris Korkalainenas, pavadindamas tai „išskirtiniu atveju“.
„Laikui bėgant, asmens sveikata blogėjo“, – sakė jis.
Policija teigė, kad vyras „perduotas atitinkamų institucijų globai“.
Naujausi komentarai