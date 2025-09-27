Rusijos atakos paliko 177 gyvenvietes Černihivo srityje be elektros

Apie tai pranešė priešo kuopa „Chernihivoblenergo“ savo „Facebook“ paskyroje, praneša „Ukrinform“.
„Deja, priešas toliau bando panardinti Černihivo sritį į tamsą. Šiandien rusai vėl smogė energetikos infrastruktūrai. 177 gyvenvietės Nižyno ir Prylukų rajonuose liko be elektros – tai beveik 54 000 vartotojų“, – teigiama pranešime.
Bendrovė teigė, kad energetikos brigados nedelsdamos pradėjo avarinius remonto darbus.
Ji pridūrė, kad situacija tebėra labai sudėtinga ir elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti.