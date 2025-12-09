Rygoje buvęs futbolo klubo vadovas nuteistas kalėti 12 metų už seksualinį smurtą prieš nepilnamečius

Nutartis dar neįsiteisėjo ir ją dar galima apskųsti Rygos apygardos teismui.
Nors asmens neįvardijo, policija anksčiau žiniasklaidai išplatintame pranešime teigė pradėjusi 1983-iaisiais gimusio vyro, futbolo klubo vadovo, įtariamo seksualiai prievartavusio tris nepilnamečius, baudžiamąjį persekiojimą.
Įtariamajam buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Baudžiamoji byla buvo pradėta šių metų balandžio 21 dieną, remiantis tėvų pranešimais, kad futbolo klubo vadovas seksualiai lietė jų vaikus. Įtariama, kad nusikaltimas buvo įvykdytas viešbučio kambaryje Ispanijoje balandžio 17–19 dienomis futbolo klubo organizuotos kelionės metu.
G. Jeskė buvo sulaikytas balandžio 21 dieną.
Tyrimo metu nustatyta, kad naktimis nuo balandžio 17-osios iki 19-osios vyras, miegojęs toje pačioje viešbučio lovoje su nepilnamečiais berniukais, pasinaudojo tuo, kad vaikai juo pasitiki kaip komandos vadovu, ir atliko seksualinius veiksmus su dviem 2013 metais gimusiais berniukais, siekdamas patenkinti savo lytinius poreikius, fiziškai kontaktuodamas su nukentėjusiaisiais, pranešė policija.
Tolesni tyrimai atskleidė dar vieną seksualinės prievartos atvejį prieš kitą 2013-aisiais gimusį berniuką, kuris įvyko šių metų kovą Latvijoje.
G. Jeskė paskutiniuose Marupės savivaldybės rinkimuose dalyvavo kaip kandidatas iš Latvijos regionų asociacijos (LRA) sąrašo. Jis nebuvo LRA narys, bet buvo įtrauktas į rinkimų sąrašą kaip vietos sporto bendruomenės atstovas.
Po G. Jeskės arešto Latvijos futbolo federacija suspendavo jį nuo bet kokios su futbolu susijusios veiklos.
(be temos)
(be temos)