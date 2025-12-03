„YouTube“: Australijoje įvedus numatomus apribojimus, nukentės vaikų saugumas

Vyresnioji bendrovių „Google“ ir „YouTube“ viešosios politikos vadybininkė Australijoje Rachel Lord savo tinklaraštyje rašė, kad Kanberos „skubotai priimtas teisės aktas rodo, kad nėra suprantama, kaip veikia mūsų platforma ir kaip jauni australai ją naudoja“.
„Svarbiausia, kad šiuo įstatymu pažadas užtikrinti vaikams saugesnę aplinką internete įvykdytas nebus, o jį taikant Australijos vaikų saugumas platformoje „YouTube“ tik nukentės“, – teigė R. Lord.
Naujajame teisės akte, kurį Australijos parlamentas priėmė praėjusiais metais ir kuris įsigalios gruodžio 10 d., numatyta, kad tokiomis platformomis kaip „TikTok“, „Snapchat“, „YouTube“, „Facebook“ ir „Instagram“ galės naudotis tik 16 metų ir vyresni asmenys.
Išimtys bus taikomos sveikatos ir švietimo paslaugoms, įskaitant platformas „YouTube Kids“, „Messenger“ ir „WhatsApp“.
Teisės aktu reikalaujama, kad tam tikros socialinių tinklų platformos imtųsi „protingų priemonių“ užkirsti kelią jaunesniems nei 16 metų Australijos gyventojams kurti ar turėti paskyras.
Už duomenų nesunaikinimą gali būti skirta iki 49,5 mln. Australijos dolerių (32,5 mln. JAV dolerių) dydžio bauda.
R. Lord sakė, kad visi jaunesni nei 16 metų asmenys bus automatiškai išregistruoti iš paskyrų platformoje „YouTube“, tačiau pabrėžė, kad „žiūrovai gali toliau žiūrėti „YouTube“, net ir neprisijungę“.
Jaunesni nei 16 metų vartotojai nebegalės naudotis daugybe funkcijų
Vartotojai, jaunesni nei 16 metų, neteks galimybės naudotis tokiomis funkcijomis kaip prenumeratos, grojaraščiai, patiktukai ir numatytieji gerovės nustatymai, pvz., „Pailsėk“ ir priminimai apie miego laiką. Jų kanalai nebus matomi ir jie negalės jų valdyti.
„Kadangi pagal Socialinių tinklų mažiausio amžiaus įstatymą vaikai platforma „YouTube“ privalės naudotis be paskyros, juo panaikinami tėvų kontrolės ir saugos filtrai, sukurti jiems apsaugoti, o tai vaikų saugesniais mūsų platformoje nepadarys“, – teigė R. Lord.
Australijos ministras pirmininkas Anthony‘is Albanese‘as antradienį pareiškė, kad socialinių tinklų įmonės „turi socialinę atsakomybę“.
Kalbėdamas su televizijos kanalu „Seven News“, A. Albanese‘as pripažino, kad „bus tam tikras pasipriešinimas, bet tai yra įstatymas ir mes tikimės, kad jo bus laikomasi. Ir tėvai man vienbalsiai sakė, kad buvo susirūpinę ir tikrai pritaria šiam sprendimui“.
„Mes suprantame, kad ne viskas bus tobula, bet tikimės, kad draudimo bus laikomasi“, – paklaustas apie tai, kaip bus užtikrinamas draudimo vykdymas, atsakė A. Albanese‘as.
Australija yra pirmoji šalis pasaulyje, priėmusi tokį teisės aktą. Apie panašias priemones yra paskelbusios ir Danija bei Naujoji Zelandija.
„Šalys domisi šiuo klausimu, nes tai yra visuotinė problema, kuri daro vienodą poveikį vaikams ir Prancūzijoje, ir Danijoje, ir Malaizijoje, ir Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje“, – sakė A. Albanese‘as.
