Ryklys mirtinai sužalojo besimaudžiusią moterį

Moteris mirė įvykio vietoje, nuošalioje Crowdy Bay vietovėje, esančioje apie 250 km į šiaurę nuo Sidnėjaus.
Vyras patyrė sunkius kojų sužalojimus ir buvo nuskraidintas į ligoninę. Policija pranešė, kad jo būklė yra stabili.
„Jie buvo pažįstami, ėjo maudytis, ir tada juos užpuolė ryklys“, – žurnalistams sakė Naujojo Pietų Velso policijos inspektorius Timothy Bayly.
Atsitiktinis praeivis galbūt išgelbėjo vyro gyvybę, apvyniojęs jo koją improvizuotu tvarsčiu, sustabdžiusiu kraujavimą, sakė valstijos greitosios pagalbos inspektorius Joshua Smythas.
„Kai kurių liudininkų drąsa šioje situacijoje yra stebėtina – taip rizikuoti savo gyvybe yra labai didvyriška“, – sakė jis.
Naujojo Pietų Velso paplūdimių gelbėjimo tarnybos vadovas Stevenas Pearce‘as įvykį pavadino „labai, labai baisiu“. „Ši vietovė yra labai atoki, ten nėra jokių gelbėtojų“, – sakė jis vietos radijo stočiai 2GB.
Pareigūnai nusprendė, kad „labiausiai tikėtina“, jog žmones užpuolė būtent bukasnukis ryklys – viena iš pavojingiausių giliavandenių plėšriųjų žuvų rūšių.
Vertinimai paprastai atliekami tiriant įkandimų žymes, gyvūnų elgesį, atsižvelgiant į bet kokius neseniai buvusius jų pasirodymus ar sąlygas jūroje, galėjusias lemti incidentą.
Bukasnukiai rykliai yra vienintelės kremzlinės žuvys, kurios gali judėti tarp gėlo ir sūraus vandens, taigi geba nuplaukti ilgus atstumus.
Jie gali užaugti iki 2,3 metro ilgio ir kartu su didžiaisiais baltaisiais bei tigriniais rykliais dažniausiai puola Australijos vandenų mėgėjus.
Užpuolimų daugėja
Nuo 1791 m. Australijoje užregistruota daugiau nei 1 280 incidentų su rykliais, iš jų daugiau nei 250 baigėsi mirtimi, rodo duomenų bazė apie plėšrūnų susidūrimus su žmonėmis.
Iš visų užregistruotų incidentų nuo tada, kai pradėti rinkti duomenys, 212 yra susiję su bukasnukiais rykliais.
Vis intensyvesnis eismas bei veikla vandenynuose ir kylanti vandens temperatūra, kuri, panašu, keičia ryklių migracijos modelius, gali prisidėti prie užpuolimų skaičiaus didėjimo, nepaisant to, kad dėl pernelyg intensyvios žvejybos kai kurios rūšys nyksta, teigia mokslininkai.
Rugsėjo mėnesį didysis baltasis ryklys mirtinai sudraskė banglentininką populiariame Sidnėjaus paplūdimyje.
Aktuali tema Australijoje – kaip geriausia apsaugoti žmones nuo ryklių. Valdžios institucijos taiko daug priemonių – naudoja dronus, rykliams pritvirtina akustinius sekiklius, kad juos galėtų aptikti specialūs plūdurai netoli populiarių paplūdimių, realiu laiku įspėja žmones per mobiliąją programėlę ar senamadiškai ištempia tinklus.
Tyrėjai sako, kad ryklių gyvybes taip pat reikia saugoti: pasaulyje apie 37 proc. vandenynuose gyvenančių ryklių ir rajų rūšių yra įtrauktos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos duomenų bazės nykstančių arba kritiškai nykstančių rūšių kategorijas.
