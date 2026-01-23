Šaltį kenčiantys Kyjivo gyventojai ieško šilumos traukiniuose ir palapinėse

Pagyvenę žmonės sėdėjo šildomuose traukinių vagonuose, šeimos, gyvenančios be šildymo likusiuose daugiabučiuose, vakarieniavo šildomose palapinėse gatvėje, o viena gyvūnų prieglauda priėmė benames kates, kurioms grėsė mirtis nuo šalčio.
Rusija visą beveik ketverius metus trunkantį karą taikosi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Tačiau Kyjivas teigia, kad ši žiema yra sunkiausia, nes šimtai Rusijos dronų ir raketų stojus ypač šaltiems orams metė rimtą iššūkį oro gynybai.
„Po vėliausio didžiulio smūgio mūsų pastate elektra dažniausiai būna naktimis“, – sakė 30-metė advokatė Darija Hrečanova, kuri su naujienų agentūros AFP žurnalistu susitiko vienoje iš sostinės šildomų palapinių.
„Mūsų pastatas turi elektrinį šildymą. Ten nepaprastai šalta, 5–7 laipsniai, o taip gyventi su mažu vaiku nėra normalu“, – pridūrė ji.
D. Hrečanova, kuri yra nėščia, sakė, kad liftas į jos 10-ojo aukšto butą neveikia dėl elektros tiekimo nutraukimo. Ji taip pat neturi galimybės gaminti maisto savo vaikui.
„Esame priversti naudotis šiais „nenugalimumo punktais“, nes juose galima gauti karšto maisto“, – sakė ji. Nenugalimumo punktais savivaldybės vadina centrus, kuriuose gyventojai gali pabūti šiltai ir pasikrauti mobiliuosius telefonus bei kitus įrenginius.
Pareigūnai perspėja, kad sąlygos gali pablogėti, jei šalti orai laikysis toliau.
Vien nuo gruodžio pabaigos daugiau nei tūkstantis ukrainiečių buvo paguldytai į ligonines dėl nušalimų ir hipotermijos, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.
„Visais įmanomais būdais“
Gyvūnai taip pat kenčia nuo žemos temperatūros.
Kyjivo gyvūnų prieglaudoje „Hatul Madan“, gelbėjančioje kates, evakuotas iš fronto zonų, savanorė Kateryna Rymaruk sakė, kad šildo gyvūnus viskuo, kuo tik gali, įskaitant šilto vandens butelius ir USB jungtimi maitinamus šildymo kilimėlius.
„Gelbėjame juos visais įmanomais būdais, nes kad ir kas būtų, čia vis tiek šilčiau nei lauke“, – AFP sakė 41-erių moteris.
Tuo metu žmonėms netikėtu šilumos šaltiniu tapo traukinių vagonai.
Kasdien juos aplanko iki 100 žmonių, AFP sakė 48 metų geležinkelio darbuotoja Oksana Pidhorec.
„Arbata, kava, sausainiai, vafliai, vanduo yra nemokami“, – sakė ji ir pridūrė, kad darbuotojai visą parą anglimis kūrena šildytuvą.
Kai kuriuose vagonuose yra įkrovimo stotelės, mikrobangų krosnelės ir prieiga prie palydovinio interneto, nurodo Ukrainos vyriausybė.
Anksčiau sausį Kyjivo meras Vitalijus Klyčko kreipėsi su retu prašymu evakuotis iš miesto dėl rusų atakų.
Nuo to laiko daugiau nei pusė milijono žmonių paliko sostinę, antradienį AFP sakė V. Klyčko.
Rusija, įsiveržusi į Ukrainą 2022 metų vasarį, teigia, kad jos smūgiai yra nukreipti į energetikos infrastruktūrą, maitinančią Ukrainos „karinį-pramoninį kompleksą“.
Kyjivas teigia, kad šie smūgiai yra karo nusikaltimas siekiant palaužti civilius gyventojus ir priversti juos pasiduoti.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) antradienį pareiškė, kad civiliai gyventojai patiria didžiausią atakų naštą, ir paragino Rusiją jas nutraukti, kaltindamas Maskvą kariavimo taisyklių pažeidimais.