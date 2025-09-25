Per šaudymą JAV imigracijos ir muitinės tarnybos sulaikymo centre Dalase žuvo du žmonės

Anksčiau trečiadienį policija skelbė apie vieno žmogaus žūtį.
Departamento teigimu, incidento metu žuvo du sulaikytieji.
Dalaso policijos departamentas socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad įtariamasis šaulys, kuris ugnį atidengė iš artimo pastato, yra miręs.
Skelbiama, kad įtariamas užpuolikas buvo baltaodis vyras, kuris nusižudė, kai pamatė prie jo artėjančius pareigūnus.
Federalinio tyrimų biuro (FTB) specialusis agentas Joe Rothrockas (Džo Rotrokas) spaudos konferencijoje sakė, kad šis šaudymo incidentas tiriamas kaip „tikslinio smurto aktas“.
„Pirmieji įrodymai, kuriuos matėme iš šovinių, rastų šalia įtariamo šaulio, turi anti-ICE pobūdžio žinučių“, – pareiškė specialusis agentas.
Nuo tada, kai metų pradžioje Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) grįžo į valdžią, JAV Imigracijos ir muitinės tarnyba (ICE) rengia reidus, per kuriuos jau sulaikė tūkstančius dokumentų neturinčių imigrantų, daugiausia iš Lotynų Amerikos.
FTB direktorius Kashas Patelis (Kašas Patelis) „X“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti įtariamojo nepanaudotos penkios kulkos, ant vienos iš jų paliktas užrašas „ANTI – ICE“.
K. Patelis pasmerkė incidentą, pavadindamas jį „niekšišku, politiškai motyvuotu išpuoliu prieš teisėsaugą“.
Anksčiau trečiadienį incidentą Dalase pasmerkė vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem, kuri teigė, kad yra sužeistųjų ir žuvusiųjų.
„Nors motyvo dar nežinome, žinome, kad mūsų ICE teisėsaugos pareigūnai susiduria su precedento neturinčiu smurtu prieš juos, – „X“ pareiškė ji. – Tai turi liautis.“
Šį smurtą prieš ICE taip pat pasmerkė JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas).
„Obsesiniai išpuoliai prieš teisėsaugą, ypač prieš ICE, turi liautis“, – socialiniuose tinkluose rašė jis.
Laikinai ICE direktoriaus pareigas einantis Toddas Lyonsas (Todas Lajonsas) televizijai CNN sakė, kad šį išpuolį galėjo surengti snaiperis.
