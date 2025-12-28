Per Šiaurės šalis praūžus audrai žuvo du žmonės

Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas paskelbė perspėjimus dėl stipraus vėjo šalies šiaurinėje dalyje, kai ją užklupo audra „Johannes“.
Vienas 50 metų vyras žuvo netoli Kungsbergeto slidinėjimo kurorto centrinėje Švedijoje.
Vyrą užgriuvo virstantis medis, AFP sakė Gavleborgo policijos atstovas Matsas Lannas. Žmogus buvo nugabentas į ligoninę, bet ten mirė nuo patirtų sužalojimų.
Toliau į šiaurę regioninė komunalinių paslaugų įmonė „Hemab“ pranešė, kad vienas jos darbuotojas žuvo per nelaimingą atsitikimą „lauke“. Transliuotojas SVT pranešė, kad ant darbuotojo taip pat užvirto medis.
Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“ pranešė, kad daugiau kaip 120 tūkst. Suomijos namų ūkių liko be elektros, o labiausiai nukentėjo vakarinė šalies dalis.
Švedijos naujienų agentūra TT pranešė, kad daugiau kaip 40 tūkst. namų ūkių Švedijoje taip pat liko be elektros.
Suomijos šiaurėje esančiame Kitilos oro uoste buvo sustabdytas eismas, kai stiprus vėjas keleivinį lėktuvą ir dar vieną mažesnį lėktuvą nuo pakilimo tako nubloškė į sniego pusnį, pranešė Suomijos žiniasklaida. Sužeistųjų nebuvo.
Naujausi komentarai