Sidnėjaus gatvėje užpuolikas paleido apie 50 kulkų, sužeista keliolika žmonių

Sekmadienio vakarą policija buvo iškviesta į vakarinę miesto dalį, kur įtariamas šaulys iš savo būsto nesirinkdamas šaudė į pravažiuojančius automobilius ir policiją.
Didelis policijos kontingentas užplūdo rajoną ir uždarė gatvę, o po to pateko į virš vienos įmonės esantį objektą ir sulaikė vyrą. Įvykio vietoje buvo konfiskuotas šautuvas.
Biuro darbuotojas Joe Azaras sakė dirbęs kitoje gatvės pusėje, kai išgirdo garsą, primenantį į langus mėtomus fejerverkus arba akmenis.
„Kažkokio vyriškio priekinis stiklas sprogo, tada sudužo autobusų stotelės stiklas“, – laikraščiui „The Sydney Morning Herald“ sakė J. Azaras.
„Buvo beprotiška. Viskas įvyko taip greitai, todėl negalėjau suvokti, kas vyksta“, – pridūrė jis.
Policija iš pradžių teigė, kad buvo paleista iki šimto kulkų ir sužeista 20 žmonių.
Tačiau pirmadienį Naujojo Pietų Velso policijos superintendento pareigas einantis Stephenas Parry patikslino šūvių skaičių iki maždaug 50, o sužeistųjų – iki 16.
„Per 35 mano darbo policijoje metus tokių incidentų, kai kas nors atsitiktinai taikosi į žmones gatvėje, buvo labai nedaug“, – pridūrė jis.
Įtariamasis buvo nuvežtas į ligoninę, kur jam suteikta pagalba dėl nedidelių sužalojimų akių srityje, patirtų jį sulaikant.
Įtariamam šauliui kol kas nepareikšti jokie kaltinimai. Policija atlieka tyrimą.
Po incidento vienas vyras pats atvyko į ligoninę su šautine žaizda, tačiau, policijos teigimu, greičiausiai išgyvens.
Likusiems žmonėms greitosios pagalbos darbuotojai suteikė pagalbą dėl nedidelių sužalojimų, įskaitant patirtus pažirus stiklams, kai kulkos pataikė į jų automobilių langus.
Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas pirmadienį šaudymą pavadino rimtu ir siaubingu incidentu.
Šaulio motyvas neaiškus, tačiau „nėra žinoma jokių sąsajų su teroristine veikla ar kokia nors gaujų veikla“, sakė jis vietos radijo stočiai 2GB.
Masinės šaudynės Australijoje yra palyginti retas reiškinys.
Automatinių ir pusiau automatinių ginklų draudimas galioja nuo 1996 metų, kai pavienis šaulys Port Artūre, Tasmanijoje, nužudė 35 žmones.
Rugpjūčio mėnesį įtariamas šaulys Dezi Freemanas ėmė slapstytis krūmynuose po to, kai buvo apkaltintas dviejų policijos pareigūnų nužudymu. Jis tebėra laisvėje.
O 2022 metais netoli nedidelio Kvynslando miestelio Vijambilos per šaudynes žuvo šeši žmonės, įskaitant du policijos pareigūnus.
