Suimti du lenkai, užpuolę ukrainiečių porą tramvajuje

Dalis šio incidento buvo nufilmuota, o vaizdo įrašu internete praėjusią savaitę pasidalino politikas Andrzejus Prendke.
Šis Poznanės miesto tarybos narys sakė, kad užpuolikai ėmė užgaulioti vyrą ir moterį už tai, kad jie kalbėjo ukrainietiškai. Galiausiai jie vyrą pargriovė ant žemės ir apspardė, o užpuolimo metu nukentėjo ir moteris.
Lenkijos policija sekmadienį paskelbė, kad abu įtariamieji buvo suimti.
Pasak Didžiosios Lenkijos vaivadijos policijos, pareigūnai įtariamuosius nustatė pagal internete pasirodžiusią vaizdo medžiagą, apsaugos kamerų užfiksuotus įrašus ir operatyvinius veiksmus. Jie buvo sulaikyti sekmadienio popietę.
Vienas policijos pareigūnas sakė, kad abiem įtariamiesiems yra 27 metai. Vienas iš jų yra Poznanės gyventojas, o kitas gyvena gretimame mieste.
Abiem vyrams bus pateikti kaltinimai dėl neapykantos nusikaltimo. Tyrimas pradėtas nepaisant to, kad niekas apie nusikaltimą nepranešė.
„Užpultieji žmonės iki šiol nesikreipė (į teisėsaugą – ELTA). Niekas, kas įsikišo, apie tai taip pat nepranešė. Apie šį atvejį žinoma tik iš interneto“, – paskelbė policija.
Vaizdo įraše, kurį praėjusį ketvirtadienį paviešino liberalas A. Prendke, matyti, kaip prie ukrainiečio priėjęs vienas iš įtariamųjų savo galva agresyviai stumtelėjo jo galvą.
Po to vaizdo įraše matosi, kaip ukrainiečių pora nueina nuo dviejų vyrų, bet tada užpuolikai ukrainietį parvertė ant žemės ir spardė, o jį apginti bandžiusi draugė taip pat nukentėjo.
Antiukrainietiška retorika tapo įprastu reiškiniu tarp kai kurių Lenkijos politinių jėgų, ypač tarp kraštutinių dešiniųjų.
Pasak „TVP World“, Lenkijoje šiuo metu gyvena apie 1,5 mln. ukrainiečių, dauguma kurių atvyko po to, kai 2022 m. Rusija įsiveržė į Ukrainą.
Naujausi komentarai