Ugandoje susidūrus dviem autobusams žuvo dešimtys žmonių

Antradienį naktį greitkelyje Kampala-Gulu, kuris driekiasi iš šiaurės į pietus šalies centrinėje dalyje, kaktomuša susidūrė du autobusai. Avarija įvyko, kai vienas iš jų bandė aplenkti priešais važiavusią transporto priemonę.
Vienas iš vairuotojų, matyt, mėgino manevruoti, kad išvengtų susidūrimo, ir dėl to dideliu greičiu atsitrenkė į kitas transporto priemones.
Policija pirma pranešė apie 63 žuvusiuosius, bet vėliau šį skaičių sumažino. Teigiama, kad įvykio vietoje dirbusios gelbėjimo tarnybos žuvusiaisiais per klaidą palaikė ir sąmonę praradusias avarijos aukas.
Kol kas neaišku, kiek žmonių per avariją buvo sužeista.
Rizikingi lenkimo manevrai ir greičio viršijimas laikomi dažniausia eismo įvykių Ugandoje priežastimi.
Naujausi komentarai