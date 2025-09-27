Ukraina gavo „Patriot“ sistemą iš Izraelio

„Izraelio („Patriot“) sistema veikia Ukrainoje. Ji veikia jau mėnesį. Rudenį gausime dar dvi „Patriot“ sistemas“, – žurnalistams per spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis apie tai pranešė grįžęs iš Niujorko, kur kreipėsi į Jungtines Tautas ir susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei kitais aukštais JAV pareigūnais.
Po to, kai 2022 m. Rusija įsiveržė į Ukrainą, Izraelis, skirtingai nei Vakarų sąjungininkės, laikėsi neutralios pozicijos ir netaikė sankcijų Rusijai.
Tačiau Izraelio santykiai su Maskva atšalo, Rusijai užmezgus glaudesnius ryšius su Iranu, Vakarų teigimu, tiekiančiu dronus Rusijai, ir Kremliui pasmerkus Izraelio karą Gazoje.
V. Zelenskis sakė, kad rugsėjo ir spalio mėn. JAV ir Ukrainos delegacijos surengs keletą susitikimų dėl ginklų pirkimo pagal „įvairias programas“, bet finansavimo šaltinio nenurodė.
Ukrainos prezidentas teigė, kad Kyjivas pateikė Vašingtonui ginklų sąrašą, kuriuos Ukraina norėtų įsigyti pagal rugpjūtį pirmą kartą paminėtą planą, kurio tikslas – įsigyti iš Vašingtono ginklų už 90 mlrd. dolerių.
Paklaustas apie žiniasklaidos pranešimus dėl Ukrainos tariamo prašymo tiekti JAV ilgo nuotolio raketas „Tomahawk“, V. Zelenskis sakė, kad Kyjivas yra „pasirengęs sudaryti atskirus susitarimus dėl konkrečių ginklų rūšių, įskaitant ilgo nuotolio ginklus“.
Jis atsisakė pateikti daugiau informacijos, sakydamas, kad tai yra „labai jautrus klausimas“.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos dabar „abi supranta, kas iš tiesų vyksta mūšio lauke ir kokia pažanga gali būti pasiekta“, ir pridūrė, kad jo susitikimas su D. Trumpu buvo „labai geras“.