Ukraina: gynybai 2026 m. reikės 120 mlrd. JAV dolerių

Ukraina gynybai skiria apie trečdalį savo bendrojo vidaus produkto (BVP), o Vakarų sąjungininkai teikia finansinę parama, kuri siekia dešimtis milijardų dolerių, kad palaikytų šalies ekonomiką.
Kalbėdamas konferencijoje Kyjive, Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis sakė, kad Ukraina gali prarasti dar daugiau teritorijų, jeigu Rusija ir toliau karinėms reikmėms išleis daugiau lėšų už Ukrainą.
„Sakyčiau, kad jei karas tęsis, tai mums kitais metais reikės mažiausiai 120 mlrd. JAV dolerių“, – sakė D. Šmyhalis.
Anot jo, net jeigu karas pasibaigtų, Ukrainai vis tiek reikėtų panašios sumos, kad tinkamoje parengtyje išlaikytų savo kariuomenę tam atvejui, jeigu Rusija vėl ketintų pulti.
Jis siūlo, kad Vakaruose įšaldyti Rusijos aktyvai būtų konfiskuoti ir panaudoti Ukrainos gynybos finansavimui, pabrėždamas, kad ukrainiečiams ir taip tenka didelė mokesčių našta per trejus su puse metų trunkantį karą.
Tačiau Rusija aiškina, kad bet kokie bandymai perimti jos turtą prilygtų vagystei ir į tai būtų atitinkamai reaguojama.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pasiūlė panaudoti įšaldytus Rusijos aktyvus tam, kad būtų finansuojama „reparacijų paskola“ Ukrainai, tačiau Europos Sąjunga šio Rusijos turto neperimtų.