Ukraina teigia britiškomis raketomis „Storm Shadow“ smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai

Raketos pataikė į Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklą ir užfiksuota „daugybė sprogimų“, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas socialiniuose tinkluose.
Ukrainiečiai jau anksčiau naudojo britų raketas atakuodami taikinius Rusijos teritorijoje.
„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų daliniai sėkmingai smogė Rusijos Federacijos Rostovo srityje esančiai Novošachtinsko naftos produktų gamyklai iš oro paleidžiamomis sparnuotosiomis raketomis „Storm Shadow“, – sakoma pranešime.
Kariuomenė nurodė, kad Novošachtinsko gamykla yra viena iš pagrindinių benzino produktų tiekėjų Rusijos pietuose „ir tiesiogiai dalyvauja aprūpinant Rusijos Federacijos ginkluotąsias pajėgas“, ypač dyzeliniu kuru ir aviaciniu žibalu.
Ukraina, kasdien susidurianti su Rusijos raketų ir dronų atakomis, ilgą laiką vykdo atsakomąsias atakas Rusijoje prieš energetikos ir infrastruktūros objektus.