 Ukraina teigia britiškomis raketomis „Storm Shadow“ smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai

Ukraina teigia britiškomis raketomis „Storm Shadow“ smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai

2025-12-26 10:02
BNS inf.

Ukraina ketvirtadienį panaudodama britiškas raketas „Storm Shadow“ surengė ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Rusijoje, pranešė ukrainiečių kariuomenė.

Ukraina teigia britiškomis raketomis „Storm Shadow“ smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai
Ukraina teigia britiškomis raketomis „Storm Shadow“ smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Raketos pataikė į Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklą ir užfiksuota „daugybė sprogimų“, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas socialiniuose tinkluose.

Ukrainiečiai jau anksčiau naudojo britų raketas atakuodami taikinius Rusijos teritorijoje.

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų daliniai sėkmingai smogė Rusijos Federacijos Rostovo srityje esančiai Novošachtinsko naftos produktų gamyklai iš oro paleidžiamomis sparnuotosiomis raketomis „Storm Shadow“, – sakoma pranešime.

Kariuomenė nurodė, kad Novošachtinsko gamykla yra viena iš pagrindinių benzino produktų tiekėjų Rusijos pietuose „ir tiesiogiai dalyvauja aprūpinant Rusijos Federacijos ginkluotąsias pajėgas“, ypač dyzeliniu kuru ir aviaciniu žibalu.

Ukraina, kasdien susidurianti su Rusijos raketų ir dronų atakomis, ilgą laiką vykdo atsakomąsias atakas Rusijoje prieš energetikos ir infrastruktūros objektus.

Šiame straipsnyje:
storm shadow
Rusijos naftos perdirbimo gamykla
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų