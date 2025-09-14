Ukrainiečių dronai smogė Kirišų naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Leningrado regione

Apie tai jis paskelbė platformoje „Telegram“.
Vadas pažymėjo, kad Kirišų naftos perdirbimo gamykla yra viena iš penkių didžiausių Rusijoje, besispecializuojančių didelio oktaninio skaičiaus benzino ir visų rūšių degalų gamyboje, o jos metinė produkcija siekia 20 mln. tonų.
Smūgis buvo suduotas rugsėjo 14 d. naktį, jį įvykdė nepilotuojamųjų orlaivių pajėgų (14-ojo pulko) ir specialiųjų operacijų pajėgų padaliniai.
Kaip anksčiau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, Rusijos Oriolo regione esančiame geležinkelyje taip pat įvyko sprogimas, per kurį žuvo du Rusijos nacionalinės gvardijos kariai.