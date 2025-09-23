Ukrainoje išaiškinta didelio masto sukčiavimo schema: pinigai – į nusikaltėlių kišenes

„Įgyvendinus kompleksines priemones, Dnipre, Charkive, Odesoje ir Kamianske buvo sulaikyti šeši nusikalstamos grupuotės nariai, pasisavinę aukas mūsų valstybės gynybai“, – pranešė SBU.
Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji, prisidengdami savanoriais, rinko lėšas, tariamai, skirtas paremti fronto linijoje kovojantiems Ukrainos kariams.
Tačiau, kaip išsiaiškino teisėsaugos pareigūnai, fronto reikmėms jie skirdavo tik 10 proc. visų įmokų, o likusius 90 proc. pasidalindavo visi grupuotės nariai.
Bylos duomenimis, ši sukčiavimo operacija vyko prisidengus labdaros fondu, kurį Dnipro mieste įsteigė vietos recidyvistas, įtariamas dėl narkotikų prekybos.
Į šią nelegalią schemą jis įtraukė dar devynis bendrininkus, kuriuos, konspiracijos sumetimais, aprengdavo karine uniforma. Tik du iš jų iš tikrųjų buvo susiję su karine tarnyba (jie yra veteranai).
Renkant aukas, grupuotės nariai išsiskirstydavo po skirtingus miestus, kur centrinėse gatvėse pastatydavo pinigų aukų dėžes.
Vieno įvykio metu teisėsauga užfiksavo 556 tūkst. grivinų vertės labdaros lėšų pasisavinimą.
Atliekant kratas fondo biure ir dalyvių gyvenamosiose vietose, buvo konfiskuota kompiuterinė technika, išmanieji telefonai ir juodraštiniai įrašai su nusikaltimų įrodymais. Taip pat buvo rasta pinigų, kurie buvo surinkti, kaip aukos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.
Kaip pranešė SBU, fondo vadovui ir penkiems jo bendrininkams pareikšti įtarimai dėl neteisėto humanitarinės pagalbos, labdaros aukų ar neatlygintinos paramos panaudojimo. Visa tai padarė grupė asmenų karo padėties metu.
Anot Ukrainos teisėsaugos, tyrimas tęsiamas, siekiant patraukti atsakomybėn visus kaltuosius. Nusikaltėliams gresia iki septynių metų laisvės atėmimas ir turto konfiskavimas.