Ukrainos dronai atakavo Rusijos uostą Krasnodaro srityje

Buvo apgadintos dvi antžeminės talpyklos, kuriose saugomi naftos produktai.
Krasnodaro srities operatyvinis štabas socialiniame tinkle „Telegram“ patvirtino informaciją apie ataką. Paskelbta, kad ugnis apėmė apie 2 tūkst. kvadratinių metrų plotą. Teigiama, kad niekas nenukentėjo.
Rusijos žiniasklaida šią vasarą skelbė, kad Temriuko uoste atidarytas naftos eksporto terminalas, o iš ten degalai tiekiami tiesiogiai Juodosios ir Viduržemio jūrų valstybėms.
Temriuko uostą Ukrainos dronai puolė ir anksčiau. Gruodžio 12 d. buvo apgadinta uosto infrastruktūra ir kilo gaisras.
Be to, Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad pastarąją parą įvairiose srityse buvo numuštas 141 dronas, o daugiausiai jų, 62, buvo numušta Briansko srityje.
Kiti dronai buvo numušti Tulos, Kalugos, Maskvos, Rostovo, Belgorodo, Kursko, Volgogrado ir Voronežo srityse, taip pat Adygėjoje, Krasnodare, laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje ir virš Azovo jūros.