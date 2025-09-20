Ukrainos dronų pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms

Naktį į šeštadienį bepiločių sistemų pajėgų padaliniai, koordinuodami veiksmus su kitais gynybos pajėgų komponentais ir vadovaujant Generaliniam štabui, smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje.
Šiai naftos perdirbimo gamyklai tenka maždaug 2,54 proc. visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų (daugiau kaip 7 mln. tonų žaliavinės naftos per metus).
Buvo patvirtinta, kad taikinio vietoje įvyko sprogimai ir kilo didelio masto gaisras. Laukiama galutinio žalos įvertinimo.
Taip pat rugsėjo 20 d. bepiločių sistemų pajėgų padaliniai smogė Novokubyševsko naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros srityje.
Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykloje kasmet perdirbama daugiau kaip 8,8 mln. tonų žaliavinės naftos. Pirminiais duomenimis, gamykloje įvyko sprogimai ir gaisrai; detalės tikslinamos.
Be to, Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos smogė svarbiam transporto infrastruktūros objektui – linijinei gamybos ir paskirstymo stočiai Prosvete, Samaros srityje.
Šioje gamybos stotyje maišoma didelio ir mažo sieringumo nafta iš skirtingų telkinių ir formuojama „Urals“ rūšies eksportuojama nafta (iki 50 proc. viso Rusijos naftos eksporto).
Nuostoliai dar vertinami.
Visi taikiniai yra susiję su Rusijos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimu.
Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau sistemingai įgyvendina priemones, kuriomis siekiama sumažinti šalies agresorės karinį-ekonominį potencialą, visų pirma bloginant Rusijos logistiką naftos perdirbimo sektoriuje ir sutrikdant sistemas, kurios aprūpina Rusijos kariuomenę degalais ir tepalais, pabrėžė Generalinis štabas.
Kaip pranešama, Užsienio žvalgybos tarnyba pastebi didėjantį degalų trūkumą ir augančias naftos produktų kainas Rusijoje.