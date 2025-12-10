Ukrainos dujų operatoriaus vadovas įspėja apie sunkią žiemą

Per ketvirtus metus trunkantį karą Maskva intensyviai kėsinosi į Ukrainos energetikos tinklus, tačiau šiemet ji išplėtė atakas ir prieš šalies dujų įrenginius.
Bendrovės „Naftogaz“ generalinis direktorius Serhijus Koreckis sakė, kad šiemet smūgiai buvo intensyvesni ir prasidėjo anksčiau, o tai dar labiau apsunkina jų poveikį.
„Ukrainos dujų gavybos sunaikinimas ir nuostoliai yra dideli. Ir šios gavybos atkūrimas truks ilgai“, – sakė jis praėjusią savaitę duotame interviu AFP.
Paklaustas, kaip, palyginti su ankstesniais metais, atrodys likusi žiemos dalis, S. Koreckis atsakė, kad „ji tikrai bus sunkesnė“.
Jis teigė, kad Rusijos išpuoliai Ukrainos dujų tinklui padarė žalos už maždaug 1,1 mlrd. dolerių (950 mln. eurų), ir pridūrė, kad kai kurių gamyklų atstatymo darbai užtruks iki dvejų metų, nes joms reikalingos pagal užsakymą pagamintos dalys iš Europos ir Jungtinių Valstijų.
„Nuo spalio pradžios, prieš šildymo sezoną, išpuolių intensyvumas, kombinacijos ir agresyvumas labai padidėjo. Vien raketų skaičius skaičiuojamas šimtais“, – sakė jis AFP.
„Vienintelis šių maniakiškų teroristinių išpuolių prieš dujų infrastruktūrą tikslas – noras, kad ukrainiečiai būtų apimti panikos, kad Ukraina liktų be dujų, elektros ir šilumos“, – sakė jis.
„Neįmanoma“ užduotis
Remiantis AFP atlikta Ukrainos karinių oro pajėgų statistikos analize, pastaraisiais mėnesiais Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių bepiločių orlaivių ir raketų.
S. Koreckis tvirtino, kad apsaugoti kai kuriuos didžiulius šalies dujų įrenginius nuo Rusijos raketų yra neįmanoma.
„Atitinkamai, yra pataikymų, yra naikinimo“, – sakė jis.
Vienoje dujų gavybos vietoje, kuriai neseniai smogė Rusija, AFP žurnalistai matė susprogdintus dujų laikymo kanistrus, apsuptus pažeistų vamzdžių ir suaižėjusio rūdijančio metalo.
S. Koreckis atsisakė įvardyti žalos dydį, tik pasakė, kad ji yra didelė.
Nacionalinė dujų gavyba 2025 metais bus gerokai mažesnė už 2024 metais fiksuotus 13,9 mlrd. kubinių metrų, o dėl pastarojo meto atakų bangos Kyjivas priverstas importuoti papildomus 4 mlrd. kubinių metrų, kurie kainuos 2 mlrd. dolerių (1,72 mlrd. eurų).
Pareigūnai įvairiais karo momentais teigė, kad dėl smūgių buvo prarasta 40–50 proc. visų Ukrainos išgaunamų dujų.
Visoje šalyje dažnai nutrūksta elektros tiekimas tiek dėl institucijų įvestų nutraukimų, tiek dėl rusų smūgių į energetikos tinklą.