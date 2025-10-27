Uraganas „Melissa“ sustiprėjo iki 5 kategorijos: perspėjo apie katastrofiškus potvynius

„Melissa“ dabar yra 5 kategorijos uraganas, – savo naujausiame pranešime rašė NHC. – Dieną ir šiąnakt Jamaikoje stiprės niokojantys vėjai, audros bangos ir katastrofiški potvyniai.“
Haityje ir Dominikos respublikoje uraganas „Melissa“ šią savaitę jau pasiglemžė keturias gyvybes.
Dominikos Respublikoje srovė pasiglemžė 79-erių vyro gyvybę, šeštadienį pranešė vietos pareigūnai, pridūrę, kad taip pat dingo 13 metų berniukas.
Kaimyniniame Haityje civilinės saugos agentūra pranešė apie tris per audrą žuvusius žmones.
Audra juda lėtai, o tai reiškia, kad jos kelyje esančiose vietovėse atšiaurios sąlygos gali trukti daug ilgiau nei uraganas, kuris slenka greičiau.
NHC pranešė, kad uragano „Melissa“ vėjo greitis siekia beveik 72 metrus per sekundę.
Prognozuojama, kad kai kuriose vietovėse gali iškristi iki 1 000 mm kritulių, o Jamaikoje, Haityje ir Dominikos Respublikoje esama staigių potvynių ir nuošliaužų grėsmės.
„Dėl lėto judėjimo toks didelis kritulių kiekis Jamaikoje sukurs katastrofiškas sąlygas“, – internetinėje spaudos konferencijoje sakė NHC direktoriaus pavaduotojas Jamie Rhome'as (Džeimis Romas).
„Melissa“ šiuo metu juda 1,3 metro per sekundę greičiu.
„Likite ten, kur esate, ir būti pasiruošite, kad tai tęsis kelias dienas“, – įspėjo J. Rhome'as.
„Per artimiausias kelias valandas sąlygos čia labai, labai sparčiai blogės. Nebūkite lauke po saulėlydžio“, – pabrėžė jis.
„Jautiesi bejėgis, nieko negali padaryti, tiesiog bėgi ir viską palieki“, – naujienų agentūrai AFP ašarodama sakė 66-erių namų šeimininkė Angelita Francisco (Anchelita Fransisko), pabėgusi iš savo rajono Dominikos Respublikoje.
Potvynio vanduo užliejo jos namą ir nunešė šaldytuvą.
Jautiesi bejėgis, nieko negali padaryti, tiesiog bėgi ir viską palieki.
„Negalite lažintis su „Melissa“
Prognozuota, kad Jamaikoje dėl uragano „Melissa“ oro sąlygos vis blogės, o sausumą uraganas turėtų pasiekti antradienio rytą.
NHC perspėjo, kad Jamaikoje gresia „katastrofiški ir gyvybei pavojingi staigūs potvyniai ir daugybė nuošliaužų“.
Smarkūs vėjai padarys „didelę žalą infrastruktūrai, (sukels) ilgalaikius elektros ir ryšio sutrikimus“.
Jamaikos meteorologijos tarnyba pranešė, kad palei pietinę šalies pakrantę bangos gali siekti iki keturių metrų aukštį, todėl keliose pakrantės zonose nurodyta evakuoti žmones.
Winstonas Moxamas (Vinstonas Moksamas) skubėjo apsaugoti savo namus iki audros ir AFP sakė: „Jei prarasiu stogą, prarasiu daugybę daiktų.“
Ypač didelį nerimą W. Moxamui kelia perspėjimai, kad tai gali būti stipresnė audra nei 1988-aisiais kilęs uraganas „Gilbertas“, per kurį Jamaikoje žuvo daugiau nei 40 žmonių, o Karibuose ir Meksikoje – dar šimtai žmonių.
Kingstono tarptautinis oro uostas ir visi jūrų uostai buvo uždaryti.
Vyriausybės pareigūnas Desmondas McKenzie (Desmondas Makenzis) spaudos konferencijoje sakė, kad visoje saloje veikia slėptuvės nuo audros.
„Mes, kaip vyriausybė, daugiau nieko negalime padaryti, kaip tik maldauti ir prašyti žmonių atkreipti dėmesį į perspėjimą – jeigu tai padėtų, galėčiau ir atsiklaupti“, – sakė jis.
„Tai lažybos, kurių negalėsite laimėti. Negalite lažintis su „Melissa“, – perspėjo jis.
Pirmadienį, 9 val. Grinvičo (11 val. Lietuvos) laiku, uraganas buvo maždaug už 200 km į pietvakarius nuo Kingstono ir už 500 km į pietvakarius nuo Gvantanamo įlankos Kuboje.
Prognozuojama, kad audra, praūžusi virš Jamaikos, antradienio vakarą pasuks į šiaurę ir praslinks rytiniu Kubos pakraščiu, o į Haitį ir Dominikos Respubliką atneš lietaus ir smarkaus vėjo.
Dominikos Respublikos nepaprastųjų situacijų operacijų centras pranešė, kad devyniose iš 31 provincijų buvo paskelbtas „raudonojo“ lygio pavojus dėl staigių potvynių ir nuošliaužų rizikos.
„Melissa“ yra 13-oji vardu pavadinta dabartinio uraganų sezono, kuris tęsiasi nuo birželio pradžios iki lapkričio pabaigos, audra.
Vėliausias didelis uraganas, smogęs Jamaikai, buvo „Beryl“ 2024 metų liepos pradžioje – neįprastai stipri audra šiam metų laikui.
„Beryl“, slinkdamas pro pietinę salos pakrantę, atnešė į Jamaiką liūtis ir stiprų vėją, žuvo mažiausiai keturi žmonės.
