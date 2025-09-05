Vokietijoje per išpuolį su peiliu profesinėje mokykloje sužeista mokytoja

„Remiantis dabartine informacija, mokytoja per išpuolį patyrė durtinių žaizdų“ ir buvo greitosios pagalbos automobiliu nuvežta į ligoninę, sakoma policijos įrašuose socialiniame tinkle „X“.
Policija pranešė sulaikiusi pabėgti bandžiusį įtariamąjį.
„Policija sulaikydama įtariamąjį panaudojo šaunamuosius ginklus ir jį sužeidė“, – teigiama „X“ paskelbtame policijos pareiškime.
Policija anksčiau pranešė, kad aplink profesinę mokyklą vykdoma „didelio masto operacija“, kurioje dalyvauja daug pareigūnų.
Vokietijos dienraštis „Bild“ pranešė, kad per išpuolį dėl dūrio į pilvą nukentėjusi mokytoja buvo skubiai operuojama.
Eseno profesinėje mokykloje siūlomos mitybos, namų ūkio ekonomikos ir sveikatos mokslų programos, sakoma jos interneto svetainėje.
Teisėsaugos pareigūnai neatskleidė jokios informacijos apie aukos ar užpuoliko tapatybę, taip pat apie įtariamą motyvą.
