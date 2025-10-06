Zelenskis: Rusijos dronuose ir raketose rasta vakarietiškų dalių

„Spalio 5-osios naktį per masinį kombinuotą smūgį Ukrainai Rusija panaudojo 549 ginklų sistemas su 102 785 užsienyje pagamintomis sudedamosiomis dalimis“, – teigė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose, turėdamas omenyje ataką ankstyvą sekmadienio rytą.
Per šį išpuolį Rusija į Ukrainą paleido beveik 500 dronų ir daugiau kaip 50 raketų, žuvo penki žmonės, taip pat ir vakarinėje Lvivo srityje, už kelių šimtų kilometrų nuo fronto linijos, ir buvo padaryta žalos Ukrainos energetikos infrastruktūrai.
V. Zelenskis sakė, kad dalys buvo „iš Jungtinių Valstijų, Kinijos ir Taivano, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Šveicarijos, Japonijos, Korėjos Respublikos ir Nyderlandų įmonių“.
Tarp numuštuose dronuose ir raketose rastų komponentų buvo keitikliai, jutikliai ir mikrokompiuteriai, teigė V. Zelenskis.
„UAV (bepiločių orlaivių) mikrovaldikliai gaminami Šveicarijoje, o mikrokompiuteriai, skirti dronų skrydžio valdymui, gaminami Jungtinėje Karalystėje“, – sakė jis, pridurdamas, kad Kyjivas rengia naujas sankcijas jų gamintojams.
„Mes perdavėme pasiūlymus, kaip pažaboti pasiūlos schemas. Partneriai jau turi išsamius duomenis apie kiekvieną įmonę ir kiekvieną produktą – jie žino, prieš ką imtis veiksmų ir kaip reaguoti“, – teigė V. Zelenskis.