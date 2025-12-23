 Giedrius Zenkevičius toliau gins „Sūduvos“ vartus

2025-12-23

Marijampolietis Giedrius Zenkevičius 2026 metais taip pat gins „Sūduvos“ garbę – su vartininku pasirašyta nauja sutartis.

Giedrius Zenkevičius toliau gins „Sūduvos“ vartus / V. Kuralavičiaus nuotr.

28 metų futbolininkui tai bus ketvirtas sezonas iš eilės „Sūduvoje“. 2025-aisiais G. Zenkevičius A lygoje sužaidė 10 rungtynių, per kurias sugebėjo pasižymėti ir rezultatyviu perdavimu.

Dar 4 mačus vartininkas sužaidė FPRO LFF taurės turnyre.

„Pirmiausia – gražių švenčių visiems! – linkėjimu pradėjo G. Zenkevičius. – O mano sprendimą likti komandoje nulėmė tai, kad čia jaučiuosi gerai, aplinka – puikiai pažįstama. Praeitą sezoną vertinu dvejopai, nes prieš jį 4 vieta būtų tikusi, o eigoje jau norėjosi daugiau. Siekis kitam sezonui yra laimėti taurę arba užsikabinti medalį lygoje. O galbūt pasiekti ir abu tikslus.“ 

Pasirengimą naujam sezonui „Sūduva“ pradės sausio pirmoje pusėje.

